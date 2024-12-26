Путин решил повысить ставки войны в Украине: что стало причиной

Падение режима сирийского диктатора Башара Асада и довольно вялая реакция на это со стороны Коемля свидетельствуют, что для российского диктатора Владимира Путина важнее нанести Украине решающее поражение и не разбрасывать силы и ресурсы на другие регионы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в статье в американском журнале Foreign Affairs.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Авторы материала проанализировали последствия падения режима Асада для России и пришли к выводу, что Путин ради полной победы в войне в Украине готов пожертвовать всем, в том числе и прежними успехами в стране на Ближнем Востоке.

Отмечается, что Москва в свое время успешно помогла Асаду восстановить военный и политический контроль над большей частью Сирии, но оказалась неспособной нанести решающий удар сопротивлению в долгосрочной перспективе. Россия также не смогла способствовать экономическому развитию в Сирии.

Foreign Affairs пишет, после краха режима Асада, Путин может еще больше сил и ресурсов бросить на войну против Украины. и это при том, что никто не ожидал, что Россия с такой легкостью отвернется от режима Асада, который поддерживала столько лет.

В то же время решение Путина отдать приоритет Украине, отмечает издание, не следует путать с полным отказом от российских амбиций за пределами ближайшего соседства. Скорее, потеря Сирии просто повысила ставки войны в Украине.

"В схеме Путина Украина стала переломным пунктом в глобальной борьбе между западной элитой и новым порядком, возглавляемым Россией: когда Украина упадет, Россия надеется захватить Грузию и любую другую территорию, которую она пожелает, и снова продать себя как сильный покровитель для стран всего мира", — предполагают авторы публикации.

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