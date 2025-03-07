Путин разозлил Трампа: президент США анонсировал жесткое решение по войне в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Президент США Дональд Трамп анонсировал новое решение по войне в Украине. Американский президент рассматривает более жесткие санкции против России. Трамп продолжает принуждать Украину и Россию к миру.
Фото портал "Комментарии"
Напомним, что специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог, как писал портал "Комментарии", рассказал, какую задачу хочет выполнить президент США Дональд Трамп, чтобы завершить войну в Украине. Келлог выступил на Совете по международным отношениям по отношению к видению США, как может закончиться война.
По словам Келлога, президент США Дональд Трамп видит своей задачей усадить обе стороны за стол переговоров. Спецпредставитель подчеркнул, что Трамп не желает занимать чью-либо сторону.
Также Келлог прокомментировал прекращение помощи Украине. По его словам, приостановка поставок оружия Украине должна стимулировать Украину к началу переговоров по урегулированию войны.
Издание отмечает, что участники панели рассмотрят три ключевых вопроса для обеспечения будущего Украины: достижения справедливого и устойчивого мира, обеспечения его долгосрочной безопасности и помощь в восстановлении и преодолении разрушений, вызванных войной.
Новости