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Путин разозлил Трампа: президент США анонсировал жесткое решение по войне в Украине

Россия "толчет" Украину на поле боя: Трамп заявил о новом решении по войне в Украине

7 марта 2025, 17:00 comments1866
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Кречмаровская Наталия

Президент США Дональд Трамп анонсировал новое решение по войне в Украине. Американский президент рассматривает более жесткие санкции против России. Трамп продолжает принуждать Украину и Россию к миру.

Путин разозлил Трампа: президент США анонсировал жесткое решение по войне в Украине

Фото портал "Комментарии"

“Исходя из того факта, что Россия прямо сейчас “толчет” Украину на поле боя, я решительно рассматриваю широкомасштабные банковские санкции, санкции и тарифы на Россию до тех пор, пока не будет достигнуто окончательное мирное урегулирование и прекращение огня. В Россию и Украину, садитесь за стол прямо сейчас, пока не поздно. Спасибо!!!”, — писал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Путин разозлил Трампа: президент США анонсировал жесткое решение по войне в Украине - фото 2


Напомним, что специальный посланник США по Украине и России Кит Келлог, как писал портал "Комментарии", рассказал, какую задачу хочет выполнить президент США Дональд Трамп, чтобы завершить войну в Украине. Келлог выступил на Совете по международным отношениям по отношению к видению США, как может закончиться война.

По словам Келлога, президент США Дональд Трамп видит своей задачей усадить обе стороны за стол переговоров. Спецпредставитель подчеркнул, что Трамп не желает занимать чью-либо сторону.

Также Келлог прокомментировал прекращение помощи Украине. По его словам, приостановка поставок оружия Украине должна стимулировать Украину к началу переговоров по урегулированию войны.

Издание отмечает, что участники панели рассмотрят три ключевых вопроса для обеспечения будущего Украины: достижения справедливого и устойчивого мира, обеспечения его долгосрочной безопасности и помощь в восстановлении и преодолении разрушений, вызванных войной.



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Источник: https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114121576367163341
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