Заявления руководства РФ, включая диктатора Владимира Путина, свидетельствуют о расширении аппетитов России далеко за пределы уже оккупированных Крыма, Донбасса, Херсонщины и Запорожья, сообщается в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

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Там напомнили, что Путин недавно провел совещание по "развитию" временно оккупированных территорий, во время которого неоднократно использовал термины "Донбасс" и "Новороссия" для описания украинских земель. Это часть стратегии по постепенному продвижению идеи, что юг и восток Украины якобы имеют "российские корни".

Аналитики также обратили внимание на заявление спикера Кремля Дмитрия Пескова в ответ на слова мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город имеет собственную историю, не связанную с Россией. Песков, в свою очередь, назвал Одессу частью "русской истории".

Кроме того, Владимир Мединский — главный переговорщик Путина — снова озвучил миф о "едином народе" украинцев и россиян и вспомнил "исторические русские земли" с обеих сторон Днепра, включая Крым и Новороссию.

В ISW отмечают: эта риторика не нова, но ее систематическое использование топ-чиновниками РФ — включая инициативы коллаборантов, например Сальдо — подтверждает долговременную цель Кремля: уничтожение украинской государственности и ассимиляция украинского народа.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин частично использует гуманитарный аспект, чтобы затянуть переговоры. Организация обмена пленными и передачи тел действительно требует времени, однако существуют сложности с формированием точных списков, рассказал политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. Он добавил, что россияне часто возвращают не украинских погибших, а своих граждан, что говорит о задержках в работе некоторых служб.