logo

BTC/USD

109227

ETH/USD

4347.72

USD/UAH

41.37

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин рассказал, когда закончит войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин рассказал, когда закончит войну в Украине

Владимир Путин считает, что война против Украины закончится тогда, когда будут достигнуты все цели России.

1 сентября 2025, 09:05 comments9081
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для окончания войны России против Украины необходимо устранить "первопричины кризиса". Другим пунктом урегулирования конфликта глава Кремля назвал потребность в восстановлении баланса сил в сфере безопасности.

Путин рассказал, когда закончит войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. Российский диктатор фактически повторил свой ультиматум для Украины заявив, что для прекращения войны нужно избавиться от "первопричин".

"Для урегулирования ситуации в Украине должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности", – сказал Путин.

Также российский диктатор заявил, что в Кремле высоко ценят усилия Китая, Индии и других стран по попытке урегулирования войны в Украине.

По словам Путина, он проинформирует лидеров стран на саммите ШОС о его разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Как сказал глава Кремля, на Аляске было достигнуто "понимание", которое может открыть путь к окончанию войны в Украине.

Напомним, что под "первопричинами" войны Путин подразумевает ультимативные требования Кремля относительно "демилитаризации", "денацификации" Украины, ее отказа от НАТО и собственных территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин назвал "причины" войны России против Украины. По его словам, война в Украине началась не из-за вторжения РФ, а якобы благодаря Западу и госперевороту в Киеве.

Также "Комментарии" писали о заявлении спикера Кремля Дмитрия Пескова, который рассказал, почему Россия не собирается заканчивать войну против Украины.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости