Путин рассказал, когда закончит войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что для окончания войны России против Украины необходимо устранить "первопричины кризиса". Другим пунктом урегулирования конфликта глава Кремля назвал потребность в восстановлении баланса сил в сфере безопасности.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Владимир Путин во время выступления на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сделал несколько заявлений по поводу войны в Украине. Российский диктатор фактически повторил свой ультиматум для Украины заявив, что для прекращения войны нужно избавиться от "первопричин".

"Для урегулирования ситуации в Украине должны быть устранены первопричины кризиса, а также восстановлен баланс сил в сфере безопасности", – сказал Путин.

Также российский диктатор заявил, что в Кремле высоко ценят усилия Китая, Индии и других стран по попытке урегулирования войны в Украине.

По словам Путина, он проинформирует лидеров стран на саммите ШОС о его разговоре с президентом США Дональдом Трампом. Как сказал глава Кремля, на Аляске было достигнуто "понимание", которое может открыть путь к окончанию войны в Украине.

Напомним, что под "первопричинами" войны Путин подразумевает ультимативные требования Кремля относительно "демилитаризации", "денацификации" Украины, ее отказа от НАТО и собственных территорий.

