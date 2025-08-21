logo

Путин раскрыл свое истинное желание: Ермак отреагировал на удар РФ по Львову
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин раскрыл свое истинное желание: Ермак отреагировал на удар РФ по Львову

Владимир Путин ударами России по Львову раскрыл свою цель в войне против Украины.

21 августа 2025, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что российский диктатор Владимир Путин не делает ни шагу до окончания войны, а лишь говорит о мире. По словам Ермака, глава Кремля таким образом пытается затянуть время и продолжить войну против Украины.

Путин раскрыл свое истинное желание: Ермак отреагировал на удар РФ по Львову

Глава ОП Андрей Ермак. Фото из открытых источников

Андрей Ермак отреагировал на удар России по Львову в ночь на 21 августа, последовавшие после длительной паузы массовых российских атак.

"Россия совершила атаку на Львов — использовала шахеды и ракеты. Есть погибший. Повреждены многие гражданские дома", — пишет Ермак в Telegram.

Руководитель Офиса президента отметил, что, несмотря на слова Путина якобы о желании достичь мира, реальные действия показывают другие стремления российского диктатора. По словам Ермака, в действиях Путина нет логики, а есть лишь желание убивать.

"Путин говорит о мире. Но не делает ни шага, чтобы его достичь. Напротив — затягивает время и продолжает войну. Вместо реальных решений — удары по мирным людям. В этом нет никакой логики. Только желание убивать", — указал Ермак.

В итоге Ермак добавил, что Украина работает с партнерами, чтобы остановить убийства.

Россия атаковала Львов шахедами и ракетами. В результате ударов один человек погиб, а еще несколько получили ранения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что россияне устроили во Львове настоящий ад. Власти сообщили о последствиях удара по городу.

Также "Комментарии" писали, что Ермак ответил на заявление Кремля о "готовности" Владимира Путина к встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, где должны обсуждаться шаги до окончания войны.



