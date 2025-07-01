Российские захватчики пока не добились тактических результатов в Харьковской и Сумской областях. Намерение президента РФ Владимира Путина создать так называемую буферную зону потерпел поражение. Об этом заявил военно-политический эксперт, соучредитель инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В разговоре с "Главредом" он отметил, что войска РФ не имеют успехов в наступлении на упомянутых направлениях.

"Сейчас россияне не имеют тактических успехов ни на Сумщине, ни на Харьковщине. Идея Путина о создании "буферной зоны" провалилась", – заметил Снегирев.

Кроме того, аналитик подчеркнул, что темпы наступления армии РФ существенно отличаются от ожиданий Кремля.

"По замыслу российского диктатора, глубина продвижения российских войск в Сумской и Харьковской областях должна составить 10-20 км, но им удалось продвинуться максимум на 6 км", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Северная Корея отправит в РФ снова тысячи своих солдат . Северная Корея, вероятно, может в ближайшее время направить дополнительных военных в Российскую Федерацию в поддержку ее вооруженного вторжения в Украину.

Такую информацию обнародовали аналитики в связи с состоявшимся в понедельник визитом делегации высокопоставленных чиновников северокорейских вооруженных сил в Москву. Об этом сообщает DW. Еще в июне руководитель Совета безопасности РФ Сергей Шойгу посетил Пхеньян. По сообщениям российских медиа, в ходе этой поездки было достигнуто соглашение с Ким Чен Ином об отправке еще около 6000 военных инженеров и рабочих в Курскую область. Этот приграничный с Украиной регион активно используется Россией как логистический и операционный тыл для боевых действий.

