Путин "протянул руку" Трампу: чем мог обернуться обстрел Киева для президента США

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Кречмаровская Наталия
В ночь на 17 июня российские войска атаковали столицу Украины. В результате обстрелов — десятки жертв и более сотни пострадавших. Ракеты и ударные дроны летели в жилые дома и гражданские объекты. А пока Киев приходит в себя от жестокого удара, президенту США Дональду Трампу ничего сказать об ударе, якобы он не знал.
Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"
В ВСУ убеждены, что Трамп был проинформирован о предстоящем обстреле, именно поэтому он быстро покинул саммит G7.
По его словам, Трампу было невыгодно оставаться на саммите, в кругу лидеров ключевых государств, под прицелом ведущих СМИ. Туда же должен прибыть и президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве ночью раздавались взрывы. Еще с вечера 16 июня столицу атаковали десятки ударных дронов. Работу ПВО было слышно во всех районах города. Падения обломков вражеских боеприпасов приводили к пожарам. Сообщали о пострадавших от вражеской воздушной атаки.
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