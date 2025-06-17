Путин "протянул руку" Трампу: чем мог обернуться обстрел Киева для президента США

В ночь на 17 июня российские войска атаковали столицу Украины. В результате обстрелов — десятки жертв и более сотни пострадавших. Ракеты и ударные дроны летели в жилые дома и гражданские объекты. А пока Киев приходит в себя от жестокого удара, президенту США Дональду Трампу ничего сказать об ударе, якобы он не знал.

Трамп, Путин, Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В ВСУ убеждены, что Трамп был проинформирован о предстоящем обстреле, именно поэтому он быстро покинул саммит G7.

"Знал Дональд Трамп о запланированной этой ночью обстреле Киева? Ну, конечно! Именно поэтому и улетел с саммита досрочно очень поспешно. Могли россияне слить заранее информацию, просто предупредить", — убежден политолог, военный эксперт, воин ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, Трампу было невыгодно оставаться на саммите, в кругу лидеров ключевых государств, под прицелом ведущих СМИ. Туда же должен прибыть и президент Украины Владимир Зеленский.

"А тут такие новости. Пришлось бы уже не мямлить о соглашении, а что-то решать. Или окончательно публично... опозориться. В Кремле это прекрасно понимали и предупредили. Для меня эта цепочка настолько логична и очевидна, что даже не буду унижаться и придумывать "неназванные источники". Всё очень просто. Взаимодействие называется…”, — выразил свое убеждение военный.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киеве ночью раздавались взрывы. Еще с вечера 16 июня столицу атаковали десятки ударных дронов. Работу ПВО было слышно во всех районах города. Падения обломков вражеских боеприпасов приводили к пожарам. Сообщали о пострадавших от вражеской воздушной атаки.