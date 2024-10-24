Путин прокомментировал подготовку войск КНДР к войне в Украине

Украинская разведка сообщила, что Россия привлекла войска КНДР для участия в войне с Украиной. ГУР МО Украины зафиксировало присутствие солдат КНДР в Курской области. Президент России Владимир Путин прокомментировал сотрудничество с КНДР. На финальной пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, отвечая на прямой вопрос, не стал отрицать, что военные из КНДР готовятся воевать на стороне России против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию советника городского головы г. Мариуполь Петра Андрющенко.



Фото портал "Комментарии"

“Снимки [спутнику] – вещь серьезная, если есть снимки, они что-то отображают. Что касается наших взаимоотношений с КНДР, сегодня ратифицирован договор, там есть статья 4, мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи серьезно относится к договоренностям”, — отметил глава Кремля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что по данным разведки, на согласование военных из Северной Кореи которые Россия намерена задействовать в войне против Украины, выделяют несколько недель. "По оценкам ГУР МО Украины, численность переброшенных в РФ северокорейских военных сейчас составляет около 12 тысяч человек, среди них — 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала", — сообщили в разведке.

Ответственным за контроль подготовки и адаптации войск КНДР Кремль назначил замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова.

“Отправленных Пхеньяном солдат комплектуют амуницией, постелью, зимней одеждой и обувью, а также гигиеной. В частности, каждому северному корейцу Москва, согласно установленным нормам, будет ежемесячно выделять 50 метров туалетной бумаги и 300 гр мыла. В Кремле возлагают большие надежды на северокорейский компонент в войне против Украины и глобальном противостоянии с Западом", — подчеркнули в ГУР.



