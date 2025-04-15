Путин продолжает посылать Трампу сигналы, что на компромиссы он не готов: о чем идет речь

Тактика с ударами русской армии по Кривому Рогу, а затем еще и по Сумам читается очень просто. Россияне и Путин хотели бы, чтобы инициатива по срыву мирного трека принадлежала украинцам. Для этого нужно поставить их в состояние экспрессивного отказа, то есть повторить "эффект Бучи", под нравственным давлением которого были прекращены стамбульские переговоры. Такое мнение в эксклюзивном комментарии высказал руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак.

Трамп и Путин. Фото из открытых источников

По мнению эксперта, эмоционально впечатляющие события должны односторонне заставить президента Зеленского и власть подвергнуться эмоциональной волне накаленного гневом общества и артикулировать жесткую риторику и позицию возмездия, что исключает намеки на мир. Но эта версия имеет право на жизнь, только если трек прекращения огня под эгидой США имеет перспективу конкретной материализации и действительно до 20 апреля планируется прекращение огня.

Кроме того, добавляет политтехнолог, усиливая атаки по украинским городам, Путин посылает "сообщение" Трампу, который должен убедиться в бескомпромиссности российского диктатора.

"Это такой сигнал Трампа: прими все наши максималистские требования и из-за Украину согласиться с ними, если желаешь обещанного мира и американцам скорого завершения войны", – отметил Олег Постернак.

Читайте на портале "Комментарии" — представители Демократической партии продвигают в Конгрессе США законопроект, ключевая цель которого – усилить поддержку Украины в войне с Россией, а также ввести жесткие санкции против путинского режима. Как передает портал "Комментарии", об этом стало известно агентству Reuters, получившему копию законопроекта.

Отмечается, что конгрессмен Грег Микс, ведущий демократ в Комитете по иностранным делам Палаты представителей, предоставил законопроект, предусматривающий многоуровневую помощь Украине – от финансирования нужд безопасности и послевоенного восстановления до усиленных санкций против России.



