Путин продемонстрировал пренебрежение к Казахстану и своим союзникам: детали

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что недавние заявления российского диктатора Владимира Путина о намерении нанести удары по "центрам принятия решений" в Киеве свидетельствуют о его желании затянуть и расширить войну. В частности, об этом на брифинге заявил спикер МИД Георгий Тихий, пишет Униан.

Владимир Путин

По словам Тихого, угрозы Путина демонстрируют, что именно он является основным инициатором продолжения и эскалации войны.

"Этими заявлениями Путин демонстрирует, что он единственный человек, который хочет продолжить эту войну и расширить эту войну", — подчеркнул спикер МИД.

Тихий также обратил внимание на символичность места, где было сделано заявление. Казахстан, выбранный платформой для таких угроз, является страной, призывающей к воздержанию в конфликтах. В частности, Тихий подчеркнул, что Путин показал пренебрежение как к Казахстану, потому что эта страна была выбрана платформой для оглашения такого заявления, так и других стран, призывающих к сдержанности в войне и избежанию любых действий, расширящих войну. Такими странами являются Китай, Бразилия и некоторые другие члены "Большой двадцатки"

МИД Украины ожидает реакции от стран, ранее призывавших к предотвращению расширения конфликта, в частности, относительно неприемлемости заявлений Путина.

Тихий подчеркнул, что Россия все больше напоминает Северную Корею из-за своих постоянных угроз применения силы.

"Нам понятно, что эти заявления являются шантажом с попыткой отпугнуть украинских партнеров от поддержки Украины. Мы считаем, что к этим заявлениям нужно относиться как к шантажу и попытке запугать всех. Мы также считаем, что время оглашения этих угроз не является стечением обстоятельств. Очевидно , что Путин пытается повлиять на новую администрацию США этими заявлениями, и он пытается по существу показать, что эти новая администрация слаба. Он пытается испытать решимость и показать, что он хочет только войны и он только хочет расширить свою агрессию", — заявил Тихий.

Украина призывает международное сообщество не поддаваться шантажу, а реагировать решительно и демонстрировать единство в поддержке Киева.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин угрожает Украине ударить "Орешником" по центрам принятия решений.



