Путин признался, чего действительно боится: в каком случае обещает применить "все средства поражения"

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил применить "все средства уничтожения", если Украина получит ядерное оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом он заявил на встрече стран ОДКБ в Астане, передает "Sky News".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Хозяин Кремля отметил, что его страна "не допустит", чтобы у Украины появилось ядерное оружие.

"В этом случае мы примем и применим все, я хочу это подчеркнуть, а именно все средства поражения, которые есть в распоряжении России. Если кто-то официально передаст, то это будет означать нарушение всех обязательств, взятых на себя в сфере нераспространения оружия. массового уничтожения. Ну, мы не допустим, чтобы это произошло с самой Украиной. происходит", — сказал Путин.

По словам диктатора, в Украине практически невозможно создать ядерное оружие, однако страна может изготовить некую "грязную бомбу".

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Также издание "Комментарии" сообщало – как заявил на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ, кремлевский диктатор Владимир Путин, предварительных условий для начала переговоров России по урегулированию конфликта в Украине нет, но есть условия для достижения мира.

Кроме этого, Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях. При этом он добавил, что, якобы, отношение России к урегулированию ситуации в Украине не меняется с появлением новых видов оружия.

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