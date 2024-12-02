Путин принял решение о войне в Украине: прогноз неутешительный

Глава Кремля Владимир Путин готовится к продолжению войны в Украине. Что на это указывает, сообщил руководитель ЦПД СНБО, лейтенант Андрей Коваленко, информирует портал "Комментарии".

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Он рассказал, что в конце ноября министр обороны РФ Белоусов прибыл в КНДР, где встречался с Ким Чен Ином и министром обороны Северной Кореи.

"Главной целью Белоусова было достижение новых договоренностей с Пхеньяном о поставках артиллерийских снарядов, баллистических ракет KN23, а также направлении большего количества солдат КНДР на территорию РФ", — отметил он.

Также пояснил, что Россия демонстрирует, что планирует воевать в течение всего 2025 года, а также делает все, чтобы сохранять возможность вести войну в течение нескольких лет. Об этом свидетельствуют также планы тратить треть бюджета на войну и пропаганду.

Также в Центре противодействия дезинформации отметили, что в Кремле рекордно увеличили бюджетные расходы на войну и пропаганду.

"Российский диктатор Владимир Путин подписал закон о бюджете РФ на 2025-27 годы, в котором рекордно растут расходы на ведение войны и государственную пропаганду", — говорится в сообщении.

Отмечается, что более 32% нового бюджета составят расходы по статье "национальная оборона", то есть будут потрачены на войну против Украины. А общие расходы на армию, полицию и других силовиков составят 40% всего федерального бюджета. Также рекордно – на 13% – растут расходы на государственные пропагандистские медиа.

"Кремль увеличивает финансирование войны и пропаганды, в том числе и за счет беднейших россиян. Расходы по статье "социальная политика" снижены на 16%”, — пояснили в ЦПД.

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