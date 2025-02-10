Путин принял решение о войне в Украине: что задумал диктатор

Украинский и мировой политикум бушует новостями о вероятном скором завершении войны Украине. Именно этого хочет добиться президент США Дональд Трамп. При этом украинская сторона отмечает риски заморозки войны, а российский диктатор Владимир Путин вообще не комментирует вероятное завершение боевых действий.

Фото портал "Комментарии"

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко убежден, что Путин готовится воевать не только в 2025 году, но и в 2026-м.

"У Путина есть ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведки получили задачу сделать все, чтобы Россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года", — отметил Коваленко.

Также, как сообщил руководитель ЦПД СНБО, Россия усилит активность на международной арене.

"У Путина увеличивают расходы на пропаганду, в частности на работу в Европе, Ближнем Востоке, а также пытаются лоббировать решение по избежанию дополнительных санкций", — отметил Коваленко.

Напомним, что президент США Дональд Трамп, как писал портал "Комментарии", настаивает на скором завершении войны в Украине. Спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог отметил проведение выборов в Украине после прекращения боевых действий. Американская сторона сообщала и об уже разработанном плане завершения войны, однако многое может пойти не так.

Анализ ситуации главного корреспондента по международной безопасности Ника Пейтона Волша опубликовало издание CNN. В анализе отмечается две главные угрозы — это сами выборы и желание или нежелание Путина завершить войну.



