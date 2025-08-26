logo

BTC/USD

110151

ETH/USD

4489.21

USD/UAH

41.4

EUR/UAH

48.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин принципиально не откажется: раскрыт маниакальный замысел диктатора в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин принципиально не откажется: раскрыт маниакальный замысел диктатора в Украине

Путин не может отказаться от войны в Украине из-за личной зависимости.

26 августа 2025, 13:20
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия продолжает нести масштабные потери в войне против Украины — оккупанты теряют как военную технику, так и личный состав. В то же время, запасы отдельных критически важных ресурсов, необходимых для поддержки боевых действий, почти исчерпаны.

Путин принципиально не откажется: раскрыт маниакальный замысел диктатора в Украине

Фото: из открытых источников

Однако даже такая ситуация не станет аргументом для Кремля, чтобы прекратить агрессию. Об этом в интервью Главреду заявил военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

"У Путина какая-то маниакальная обеспокоенность Украиной. Если Сталин в Финляндии остановился, откусив часть территории и заключив мир, то Путин в Украине пошел на принцип: добить и все", — объяснил Ступак.

По его словам, мотивы Путина не ограничиваются только геополитическими интересами — речь идет о личной, иррациональной враждебности к Украине.

"Диктатор искренне убежден, что Россия выдержит эту войну, а Украина — нет", — добавил эксперт.

Даже масштабный внутренний кризис, по его словам, не остановит агрессора, и боевые действия будут продолжаться.

Недавно сам Путин признал, что условия на фронте меняются ежемесячно, при этом потери армии РФ растут, а новейшее вооружение быстро теряет эффективность. Однако, несмотря на эти трудности, готовности остановить войну он не демонстрирует.

Ранее некоторые источники предполагали, что для сохранения собственной власти Путин может пойти на отступление и даже согласиться на уплату контрибуции Украине. Также сообщалось, что уже в ближайшие месяцы Россия рискует потерять ключевые средства ведения войны, если Силы обороны Украины получат мощное оружие, способное вывести из строя критическую военную и энергетическую инфраструктуру врага.

Как уже писал портал "Комментарии", из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру часть областей Украины может остаться без отопления в зимний период.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости