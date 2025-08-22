Путин применяет безумную манипуляцию в отношении Украины: раскрыт жесткий план диктатора

Заявления России о нежелании видеть Украину в НАТО не более чем манипуляцией, равно как и отказ допустить войска Североатлантического альянса на украинскую территорию как гарантию безопасности. Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Кремль создал собственный нарратив по отношению к НАТО, от которого уже не может отказаться.

Фото: скриншот

Он подчеркнул, что Австралия и Япония не входят в НАТО, однако готовы предоставить Украине гарантии безопасности.



"Есть страны, которые не являются членами НАТО, которые даже не входят в Европейский Союз, но готовы предоставлять гарантии безопасности. Для России НАТО стал вопросом, который они раздули до абсурда. Это давно вошло в их внутреннюю политику, и я уверен, что от этого нарратива они отказаться не могут", — отметил Рейтерович.

По его словам, Кремль настолько глубоко внедрил в сознание россиян рознь к НАТО, что отказ от этого нарратива или изменение курса могут повлечь за собой раскол в обществе.



"Поэтому они продолжают нагнетать тему и придираются к формулировкам. Но у НАТО нет собственной армии — есть армии отдельных стран-членов. Если они захотят направить контингент в Украину, Киев даст согласие. Это будет решение каждого отдельного государства, а не Альянса в целом", — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на позицию США, которые подчеркнули, что каждая страна самостоятельно принимает решение о поддержке Украины и действует в соответствии с ними.



"Это достаточный аргумент, который должен быть ключевым и таким останется. Речь идет о двусторонних отношениях, и каждое государство имеет право заключать соответствующие соглашения и реализовывать их на практике", — добавил Рейтерович.

