Главная Новости Общество Война с Россией Путин применяет безумную манипуляцию в отношении Украины: раскрыт жесткий план диктатора
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин применяет безумную манипуляцию в отношении Украины: раскрыт жесткий план диктатора

Кремль настолько закрепил в сознании россиян образ НАТО как врага, что отказ от этой идеи или изменение нарратива может привести к внутреннему расколу в обществе.

22 августа 2025, 12:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Заявления России о нежелании видеть Украину в НАТО не более чем манипуляцией, равно как и отказ допустить войска Североатлантического альянса на украинскую территорию как гарантию безопасности. Об этом заявил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что Кремль создал собственный нарратив по отношению к НАТО, от которого уже не может отказаться.

Путин применяет безумную манипуляцию в отношении Украины: раскрыт жесткий план диктатора

Фото: скриншот

Он подчеркнул, что Австралия и Япония не входят в НАТО, однако готовы предоставить Украине гарантии безопасности.

"Есть страны, которые не являются членами НАТО, которые даже не входят в Европейский Союз, но готовы предоставлять гарантии безопасности. Для России НАТО стал вопросом, который они раздули до абсурда. Это давно вошло в их внутреннюю политику, и я уверен, что от этого нарратива они отказаться не могут", — отметил Рейтерович.

По его словам, Кремль настолько глубоко внедрил в сознание россиян рознь к НАТО, что отказ от этого нарратива или изменение курса могут повлечь за собой раскол в обществе.

"Поэтому они продолжают нагнетать тему и придираются к формулировкам. Но у НАТО нет собственной армии — есть армии отдельных стран-членов. Если они захотят направить контингент в Украину, Киев даст согласие. Это будет решение каждого отдельного государства, а не Альянса в целом", — пояснил эксперт.

Он также обратил внимание на позицию США, которые подчеркнули, что каждая страна самостоятельно принимает решение о поддержке Украины и действует в соответствии с ними.

"Это достаточный аргумент, который должен быть ключевым и таким останется. Речь идет о двусторонних отношениях, и каждое государство имеет право заключать соответствующие соглашения и реализовывать их на практике", — добавил Рейтерович.

Как уже писали "Комментарии", топливный кризис охватил не только Крым, но и отдаленные регионы России, включая Забайкалье, Приморский край и Курильские острова. В этих областях продажи бензина жестко ограничены: приоритет получают только государственные структуры, в частности спецслужбы и аварийные службы.



Источник: https://uatv.ua/uk/rosiya-ne-mozhe-vidmovytysya-vid-naratyvu-pro-nato-poyasnennya-rejterovycha/
