Путин приказал захватить всю Донбасс: эксперт оценил шансы и будущие шаги РФ

Россия в 2025 году пытается утвердить инициативу на фронте и добиться переломных результатов в войне против Украины. Об этом сообщил Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

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По его словам, Кремль продолжает стратегическую наступательную операцию на Донбассе, в частности с фокусом на полную оккупацию Донецкой области. Однако, как подчеркнул эксперт, для достижения этой цели российские войска нуждаются в серьезном подкреплении и ослаблении украинских сил обороны.

" Пока это не дает нужного эффекта", — заметил Лакийчук.

Он также усомнился в способности РФ захватить всю Донецкую область до конца года. Если им это частично удастся, Москва может активизироваться и в других направлениях, например, на юге. Однако ресурсов на две масштабные стратегические операции у РФ нет.

"Это очевидно из динамики боевых действий", — добавил эксперт.

Кроме того, Лакийчук прокомментировал заявление Владимира Путина о создании "буферной зоны" в Украине. По мнению аналитика, это запасной вариант Кремля на случай, если главная наступательная кампания терпит поражение. В таком случае Россия может сосредоточиться на северном направлении и заявить о "достижении целей СВО".

Напомним, Путин накануне озвучил идею создания 15-20-километровой "буферной полосы" вдоль украино-российской границы в районах Сумщины и Харьковщины.

В МИД Украины заявили, что такие намерения – очередное подтверждение: именно Кремль несет полную ответственность за развязывание войны.

Как уже писали "Комментарии", планы России по созданию так называемых "буферных зон" свидетельствуют о ее намерении расширить наступательные действия по приграничным регионам Украины, заявил военный аналитик Денис Попович.