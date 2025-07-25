Путин приказал своим войскам оцепить еще один город в Украине: где возникла угроза

Российские оккупанты пытаются закрепиться на западном берегу реки Оскол, чтобы впоследствии начать наступление в направлении Купянска. Об этом рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки "Харьков" Павел Шамшин в эфире "Мы-Украина".

Фото: 24 Канал

Он отметил, что враг уже давно форсировал Оскол, однако пока нет возможности перебрасывать значительные силы или технику через активную работу украинской аэроразведки, которая фиксирует и уничтожает вражеские подразделения.

"Россияне опрокидывают пехоту и легкое вооружение на западный берег Оскола, чтобы создать угрозу для Купянска с севера по правому берегу. Они пытаются подготовить условия для окружения или штурма города. Однако опрокидывание тяжелой техники пока ограничено", — рассказал Шамшин.

Он добавил, что враг неоднократно пытался установить понтонные переправы через Оскол, но украинская аэроразведка успешно обнаруживала и уничтожала их, существенно усложняя логистику врага.

По словам спикера, река Оскол в районе Купянска не является широкой или глубокой, ее можно переплыть.

Недавние заявления окупантов о вхождении в Купянск опроверг спикер группировки "Хортица" Виктор Трегубов, назвав их ложными.

Кроме того, в ближайшие два месяца боевые действия могут обостриться в Покровске Донецкой области — сейчас там самая сложная ситуация на фронте. Если она станет критической, ВСУ может рассматривать возможность отступления из города.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп предоставил кремлевскому правителю Владимиру Путину 50 дней до возможной реакции Вашингтона в виде новых санкций. Именно в этот промежуток времени, по прогнозам военного эксперта, полковника запаса ВСУ Олега Жданова, ситуация на фронте может обостриться больше всего.