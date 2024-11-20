Позиции на Курщине важнее удержать, чем Донбасс: причины

Содержание украинского плацдарма в Курщине имеет критически важное значение для геополитических процессов, об этом в эфире "Эспрессо" заявил соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

Бои в Курской области

По его словам, составы 67-го ракетно-артиллерийского управления в Брянской области были предназначены для обеспечения группировки войск "Север", которая планировала контрнаступление на украинский плацдарм в Курской области.

"Соответственно, чтобы сбить этот пыл, мы уже несколько недель назад поразили нашими собственными дронами склады "Тихорецк" и "Торопец", — подчеркнул эксперт.

При этом Жмайло отметил, что уничтожение российского арсенала заставило Кремль отсрочить операцию против украинских позиций на Курщине. Первоначальные планы завершить ликвидацию плацдарма к 1 октября были изменены сначала на 14 октября, а сейчас отложены до февраля следующего года.

В то же время Россия, по словам Жмайла, намерена до конца февраля 2025 создать подобный плацдарм на территории Сумщины. Это подчеркивает важность удержания нынешних позиций ВСУ в Курщине.

"До 25 февраля следующего года они планируют создать аналогичный зеркальный плацдарм в Сумской области. Поэтому, к сожалению, очень больно говорить этот тезис, но содержание нашего плацдарма на Курщине очень важно для всех геополитических расписаний и даже важнее удержания наших позиций на востоке Украины, на Донетчине и Луганщине", — подчеркнул Жмайло.

Эксперт подчеркнул, что успешная оборона на Курщине – это ключевой фактор в противодействии российским наступательным планам и стабилизации ситуации на фронте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ВСУ ударили по российскому составу на Брянщине ракетами ATACMS .



