Путин приказал повесить свою тряпку: назван город, где РФ готовится совершить страшное

Российские оккупанты пытаются обойти Купянск, чтобы заставить украинских защитников покинуть город, однако эти попытки успешно сдерживаются Силами обороны Украины. Об этом сообщил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем Ахиллес Юрий Федоренко в эфире Radio NV.

Фото: 24 Канал

"Противник не может прорваться через Купянск-левобережный и район Кругляковки, поэтому выбрал тактику обхода города с северо-западной стороны. Они пытаются взять под огневый контроль наши маршруты движения к переправам и дальше на левый берег, чтобы зажать Силы обороны и заставить покинуть Купянск", — сказал он.

Впрочем, украинские войска предусмотрели эти действия врага и за последние две недели не допустили ни одного продвижения оккупантов. Защитники также принимают меры по усилению позиций, где это возможно, и укрепляют линию фронта.

В то же время, захватчики пытаются незаметно проникать между боевыми порядками без открытого боя. Однако благодаря использованию беспилотников и контролю территории, Силы обороны наносят точечные удары и не позволяют реализовать планы врага. Федоренко подчеркнул:

"А они бы очень хотели до 24 августа, ко Дню независимости Украины, вывесить ту тряпку — флаг Российской Федерации — где-то вблизи Купянска".

По его словам, оккупанты стремятся взять под контроль Купянск, чтобы обеспечить себе логистический узел железнодорожных перевозок.

Федоренко также отметил, что боевые действия в Харьковской области продолжатся, поскольку враг хочет "нарастить присутствие", чтобы иметь основания для новых территориальных претензий не только на Донбасс, Запорожье, Херсонщину и Крым, но и на Харьковскую область.

Как уже писали "Комментарии", российские войска продолжают непрерывно наступать в Херсонской области, пытаясь продвинуться, однако украинские защитники решительно отражают их атаки. По словам спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина, враг стремится получить преимущество на островах в регионе, поэтому регулярно наносит авиаудары.