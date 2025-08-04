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Путин приказал готовиться к новой войне: названы тревожные признаки

По мнению эксперта, Россия продолжает представлять опасность для Скандинавских стран, Балтии и Польши.

4 августа 2025, 15:35
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Клименко Елена

Страна-агрессор Россия может готовиться к потенциальному вторжению в страны-члены НАТО. Как утверждает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду, Москва уже предпринимает ряд шагов, свидетельствующих о первом этапе такой подготовки.

Путин приказал готовиться к новой войне: названы тревожные признаки

Фото: из открытых источников

Одним из тревожных сигналов эксперт называет восстановление Ленинградского военного округа, что влечет за собой рост российского военного присутствия на границе с Финляндией. Несмотря на нехватку личного состава на фронте в Украине, Кремль концентрирует ресурсы именно в этом регионе.

"Это выглядит нелогично, если смотреть с позиции войны в Украине. Но такой шаг свидетельствует о том, что Россия формирует стратегическое влияние сразу на несколько направлений как на Балтийский регион, так и на Скандинавию", — подчеркнул Коваленко.

Кроме того, эксперт обращает внимание на запланированные совместные учения России и Беларуси "Запад-2025", которые могут служить прикрытием для подготовки ударных группировок. Однако на территории Беларуси еще не наблюдается необходимой концентрации сил для прямой атаки, например, на Литву или Польшу.

"Прорыв через Сувальский коридор в Калининградскую область — теоретически возможный сценарий. Однако в настоящее время в Беларуси не зафиксирована критическая масса войск, которая позволила бы реализовать такое наступление", — отметил он.

Коваленко также подчеркнул, что Беларусь фактически находится под контролем Кремля, и в случае необходимости российский диктатор Владимир Путин может вынудить Александра Лукашенко предоставить свою территорию для новой эскалации.

"Лукашенко не сможет сопротивляться бесконечно, если Москва решит проложить буферный коридор в Калининград", — подытожил аналитик.

Портал "Комментарии" уже писал, что Елизавета Кривоногих, которую многие считают внебрачной дочерью российского диктатора Владимира Путина, впервые публично дала понять свое отношение к войне, развязанной Россией против Украины. Об этом сообщил журналист Ростислав Мурзагулов на своем YouTube канале.



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Источник: https://glavred.net/world/rf-gotovitsya-k-novoy-voyne-kovalenko-nazval-dva-trevozhnyh-signala-10687046.html
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