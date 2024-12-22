Путин пригрозил масштабными разрушениями в Украине: что его разозлило

Российский диктатор Владимир Путин пообещал новые, еще более масштабные разрушения в Украине, после атаки БпЛА по Казани.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

"Как бы кто-нибудь ни пытался у нас чего-либо разрушить, он столкнется с многочисленными разрушениями у себя за это и пожалеет, что он пытается сделать у нас в стране", – заявил Путин.

Напомним, вчера утром Казань атаковали БПЛА. Главное:

— зафиксировано 8 прилетов БПЛА: 6 на жилые дома, 1 над рекой, 1 пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели — пресс-служба главы Татарстана. Позже Минобороны РФ сообщило, что БПЛА было шесть;

- БПЛА врезались в жилые дома в Советском, Кировском и Приволжском районах города. В частности, два дрона ударили 37-этажным жилым комплексом "Лазурные небеса" на проспекте Альберта Камалеева, еще два – 23-этажным ЖК "Манхэттен" на Оренбургском тракте. Один беспилотник попал в крышу четырехэтажного дома по улице Клары Цеткин. Начались пожары;

— некоторые источники сообщали о троих пострадавших, однако официальные источники не подтвердили эту информацию;

— местные жители жаловались на закрытые убежища;

— в некоторых школах города была проведена выборочная эвакуация, временно размещая учеников в подвалах;

- аэропорт Казани временно приостановил прием и отправку рейсов. Аналогичные мероприятия были введены в аэропорту Ижевска, где объявлен план "Ковёр";

— в Татарстане отменены все массовые мероприятия, запланированные на 21–22 декабря.

Целью атак БПЛА в Казани могли (быть пороховой и вертолетный заводы, военная часть 58661 и аэродром авиационного завода, следует из анализа ASTRA).

Так, Казанский пороховой завод находится примерно в 3 километрах от пятиэтажного дома на улице Клары Цеткин, в который попал один из беспилотников. До вертолетного завода от дома около 6 км, до аэродрома авиационного завода около 8 км. От ЖК "Голубое небо" до в/ч 58661 – около 13 км.



