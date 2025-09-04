Путин пригласил Зеленского в Москву, а Трамп этому обрадовался: что происходит

Путин рассказал свою версию разговора с Трампом о встрече с Зеленским. Это показательная история, хорошо объясняющая, почему американцы так плохо понимают Путина и его окружение. И почему многочисленные телефонные разговоры или очередные "прекрасные встречи" на красных дорожках не приближают их к пониманию. Об этом рассказал нардеп, политический обозреватель Николай Княжицкий.

Зеленский, Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Политик отмечает, по словам Путина, Дональд Трамп спросил его, может ли тот встретиться с Зеленским. Путин ответил: да, может, пусть приезжает в Москву – там и встретимся. Но для Путина ключевым было именно "в Москву". Трамп же услышал только "можно".

Николай Княжицкий продолжает, в результате Путин закончил разговор с мнением, что он удачно пошутил о Зеленском и Москве. Трамп же положил трубку убежден, что наконец-то дожал Путина на встречу с Зеленским, и немедленно сообщил об этом европейским партнерам.

"Другими словами, значительная часть проблем США состоит в том, что они просто не знают, как общаться с Путиным. Эту проблему можно было бы легко решить, пригласив к участию в таких переговорах одного из специалистов по России, которых в Госдепартаменте США всегда было достаточно. Возможно, когда-нибудь они дойдут до этого. А пока мы, скорее всего, будем и дальше наблюдать, как "испорченный телефон" в Белом доме хаотично влияет на политику США в отношении путинской России", – констатировал нардеп.

3 сентября Путин в очередной раз назвал президента Украины Владимира Зеленского "нелегитимным". Глава Кремля утверждал, что срок полномочий Зеленского якобы истек в 2024 году, а Конституция Украины "не предусматривает возможности их продления". Кремлевский лидер описал Зеленского как "руководителя администрации", а встречу с ним назвал "дорогой в никуда". Несмотря на это, Путин заявил, что двусторонняя встреча возможна, но только при условии, что Зеленский приедет в Москву.



