logo

BTC/USD

61846.77

ETH/USD

2902.94

LTC/USD

78.63

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин придумал новую проблему в вопросе переговоров: назвал свои условия
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин придумал новую проблему в вопросе переговоров: назвал свои условия

Диктатор заявил, что он хочет "порядок, основанный на правилах", забыв при этом, что все правила его режим давно и растоптал

сегодня, 09:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российский диктатор Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, в котором повторил свои нарративы относительно того, что готов к переговорам по прекращению войны в Украине, но на своих условиях. Как передает портал "Комментарии", текст интервью, опубликованный на сайте Кремля.

Путин придумал новую проблему в вопросе переговоров: назвал свои условия

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьёзным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии", – высказался диктатор.

При этом Путин придумал новую проблему в вопросе переговоров.

По словам хозяина Кремля, ключевая проблема − это как раз надежность любых гарантий. Диктатор обратил внимание, что сейчас приходится иметь дело с государствами, правящие круги которых "предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят".

Путин в который раз повторил, что Россия якобы "готова к переговорам", вела их и даже якобы достигла определенных договоренностей весной 2022 года в турецком Стамбуле. Путин пытается убедить, что российских оккупантов якобы не выбили из Киевской области, а якобы они сами отошли в рамках этих договоренностей.

Читайте также на портале "Комментарии" — нужно усадить Владимира Путина за стол переговоров: Виктория Нуланд сделала заявление о войне в Украине.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости