Путин придумал новую проблему в вопросе переговоров: назвал свои условия

Российский диктатор Владимир Путин в преддверии своего визита в Китай дал письменное интервью китайскому информационному агентству Синьхуа, в котором повторил свои нарративы относительно того, что готов к переговорам по прекращению войны в Украине, но на своих условиях. Как передает портал "Комментарии", текст интервью, опубликованный на сайте Кремля.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы хотим всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования этого конфликта мирными средствами. И открыты к диалогу по Украине, но это должны быть переговоры, учитывающие интересы всех вовлеченных в этот конфликт стран, в том числе и наши интересы. Вкупе с серьёзным разговором о глобальной стабильности, о гарантиях безопасности и для противоборствующей стороны, и, конечно, для России. Причем это должны быть надежные гарантии", – высказался диктатор.

При этом Путин придумал новую проблему в вопросе переговоров.

По словам хозяина Кремля, ключевая проблема − это как раз надежность любых гарантий. Диктатор обратил внимание, что сейчас приходится иметь дело с государствами, правящие круги которых "предпочитают мироустройство не на основе международного права, а "порядок, основанный на правилах", о которых они постоянно говорят".

Путин в который раз повторил, что Россия якобы "готова к переговорам", вела их и даже якобы достигла определенных договоренностей весной 2022 года в турецком Стамбуле. Путин пытается убедить, что российских оккупантов якобы не выбили из Киевской области, а якобы они сами отошли в рамках этих договоренностей.

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