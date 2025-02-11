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Путин придумал новое ограничение для жителей оккупированных территорий: когда оно вступит в силу

Путин объяснил свое решение необходимостью защиты от мошенников, якобы осуществляющих свои операции с территории Украины.

сегодня, 12:40
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Клименко Елена

Москва планирует ввести запрет для граждан России, а также жителей оккупированных территорий, на прием звонков из Украины и других "недружественных" стран. Такое решение, которое планируется реализовать до 1 июля 2025 года, создаст значительные трудности для находящихся под оккупацией людей и приведет к углублению информационной изоляции.

Путин придумал новое ограничение для жителей оккупированных территорий: когда оно вступит в силу

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Как сообщает "РИА-Юг", со ссылкой на российские СМИ, Путин объяснил свое решение необходимостью защиты от мошенников, которые якобы совершают свои операции с территории Украины и, по его словам, обманули россиян более чем на 250 миллиардов рублей.

Согласно его заявлению, будут заблокированы любые звонки в "преступных целях". Также планируется разработка дополнительных мер, направленных на защиту граждан России от преступных действий, связанных с современными коммуникационными технологиями.

Путин поручил подготовить предложения по усовершенствованию идентификации телефонных номеров, которыми пользуются органы власти и крупные частные структуры. Все меры по блокированию звонков из "недружественных" стран должны быть разработаны до 1 июля 2025 года.

Согласно прогнозам экспертов, это может включать:

·          блокировка интернет- и обычных звонков из Украины;

·          запрет на использование сервисов замены номеров для бизнеса;

·          ввод фиксированных номеров для государственных органов и крупных компаний, таких как банки, чтобы граждане не имели возможности звонить из других номеров.

Ранее, как писал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время Украина не может вернуть все территории, которые оккупировала Россия. Украинский президент подчеркнул, что имеющиеся объемы помощи от партнеров не позволяют полностью вытеснить российские войска с территории Украины.



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