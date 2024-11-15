Путин придумал, как заставить Запад отказаться от Украины: план уже в действии

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Ткачик Олеся
Кандидатуры, рассматриваемые новоизбранным президентом Дональдом Трампом, поддерживают антироссийские взгляды и поддерживают концепцию "мира через силу", сообщил в эфире "Эспрессо" военный эксперт Михаил Самусь.
Владимир Путин
По его словам, последние сигналы из США не столь негативны для Украины, как ожидалось. Он подчеркнул, что предложенные Трампом кандидатуры придерживаются антироссийских позиций и поддерживают "мир через силу" — подход, предусматривающий давление на кремлевского диктатора Владимира Путина для прекращения войны. Эксперт также подчеркнул, что это отличается от надежд Путина, который в течение последнего года пытался усилить свои позиции из-за оккупации Донбасса.
По мнению Самуся, Путин планировал получить решающие преимущества на Донбассе, занять весь регион и с этих позиций начать переговоры с новой администрацией США. Однако ситуация складывается не в его пользу, и российские войска сейчас терпят значительные потери.
Военный эксперт добавил, что Путину сейчас необходимо продемонстрировать успехи на Донбассе и вернуть контроль над Курской областью. В противном случае ему будет сложно говорить о сильных переговорных позициях с Трампом, имея под оккупацией 500 квадратных километров российской территории.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что ястребы из команды Трампа рассказали, какие принципы будут придерживаться в вопросе Украины.
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