Путин придумал, как обвинить Украину в срыве переговоров и затягивании войны

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Кравцев Сергей
Исходя из тех заявлений, которые озвучивает российский диктатор Путин и его окружение, кажется, Кремль придерживается стратегии: не отказывать США в идее переговоров, но обыграть все так, чтобы в итоге за их срыв обвинить Киев. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политолог говорит, что россияне боятся напрямую ответить "нет" по идеям урегулирования, которые выдвигает Трамп. Именно поэтому мы слышим от Москвы, что, мол мы за прекращение огня, но есть нюансы. При этом последние переговоры, которые были в Саудовской Аравии, показали, что россияне не были согласны на безусловное прекращение огня, а дополнили его разными требованиями, что должны быть сняты санкции с российских банков, сняты запреты с поставок продовольствия, удобрений. То есть, Россия постоянно повышает ставки и при этом публично говорит, что готова остановить войну в Украине.
По словам эксперта, также в рамках этого же момента есть предположение, что Кремль рассчитывает на то, что, выдвигая все новые и новые требования, в итоге американцы будут готовы на то, чтобы эти требования начать воспринимать и уже с ними пытаться влиять на Украину.
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