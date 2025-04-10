Путин придумал, как обвинить Украину в срыве переговоров и затягивании войны

Исходя из тех заявлений, которые озвучивает российский диктатор Путин и его окружение, кажется, Кремль придерживается стратегии: не отказывать США в идее переговоров, но обыграть все так, чтобы в итоге за их срыв обвинить Киев. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказал Кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политолог говорит, что россияне боятся напрямую ответить "нет" по идеям урегулирования, которые выдвигает Трамп. Именно поэтому мы слышим от Москвы, что, мол мы за прекращение огня, но есть нюансы. При этом последние переговоры, которые были в Саудовской Аравии, показали, что россияне не были согласны на безусловное прекращение огня, а дополнили его разными требованиями, что должны быть сняты санкции с российских банков, сняты запреты с поставок продовольствия, удобрений. То есть, Россия постоянно повышает ставки и при этом публично говорит, что готова остановить войну в Украине.

По словам эксперта, также в рамках этого же момента есть предположение, что Кремль рассчитывает на то, что, выдвигая все новые и новые требования, в итоге американцы будут готовы на то, чтобы эти требования начать воспринимать и уже с ними пытаться влиять на Украину.

"То есть, россияне хотят обыграть всё так, чтобы Киев виновником того, что переговоры сорвались, отказавшись выполнять новые требования. В то же время официальный Киев занял позицию скорее согласия с Трампом в том, что нужно прекратить огонь. Более того, Украина даже согласилась на невыгодное для Киева черноморское перемирие. Потому что, по сути, с 2023 года Украина и сама уже смогла обеспечить продовольственный коридор, существенно отодвинув Черноморский флот РФ", – заявил политолог.

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