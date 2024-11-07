Путин придумал как надавить на Трампа и украинцев: какой ужас готовит

Серьезная атака по Киеву сегодня носит не столько военный, сколько политический характер, считает военный Кирилл Сазонов. Он также обратил внимание на ее символизм, ведь она произошла сразу после выборов президента США.

Владимир Путин

"И дальше не будет легче. Не зря Кремль сейчас минимизировал ракетные удары и аналитики говорят, что идет накопление сил", — считает военный.

По его словам, Трамп победил на выборах президента США, но пока не получил власть. Реальные рычаги управления у него в руках будут только после инаугурации, а по факту – еще позже.

"Там Рождественские праздники и текущие самые приоритетные вопросы. То есть вопрос Украины и российской агрессии будет на повестке дня не раньше января. Все что происходило до того в глазах людей – ответственность Администрации Байдена. Так что до этого момента Путин будет лупить из чего сможет. И давить на линии фронта максимально", — считает Сазонов.

По его словам, таким образом кремлевский диктатор будет решать две задачи.

"Первая – дает Трампу "футбольный пас". Мол, вот творится реальный ад, взрывы, тяжелые бои на фронте и это все наследие Байдена. Ты можешь все остановить сразу. Это будет твой внешнеполитический успех. Но условия максимально должны устаивать Москву. Потому что эскалация под нашим контролем", — говорит Сазонов.

Вторая задача Путина – максимально надавить на Украину.

"Украинцы, вы не хотите мира на условиях Кремля? Ну, получайте. Смотрите, как мы можем! Очень страшно будет. Так что соглашайтесь и все закончится. Прогоняйте непослушного Зеленского, ищите вместе него договороспособного. Или давите на власть так, чтобы она нам уступила. Ау, Дональд, они почти согласны!" — отмечает военный.

Именно в этом, по его мнению, и состоит примитивная комбинация Путина. Но, считает военный, этим планам можно помешать, и сделать это нужно до того времени, пока план по Украине появится на столе у Трампа. Для этого нужно максимально наносить урон РФ – бить по ее складам, НПЗ, чтобы выглядело "не все так однозначно".

"Чтобы Трамп усмехнулся и сказал. Друг Володя, не надо врать. Ты на них давишь, но они же тебя пizdiat! Умножают на ноль вторую армию мира, скоро не останется никого. Склады у тебя горят. НПЗ горят. Личный состав набрать целое дело. Деньги и техника кончаются. А украинцы не требуют капитуляции, они требуют твою голову. Так что свои условия мира спрячь в надежное, теплое и темное место", — говорит Сазонов.

При этом военный признает, что следующие несколько месяцев будут крайне тяжелыми, поскольку Путин спешит "решить вопрос Украины".

Напомним, портал "Комментарии"рассказывал, как Украина может "купить" Трампа.



