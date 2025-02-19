Россияне в Эр-Рияде предложить возобновление мира в Украине через внедрение трехэтапного сценария. На первом этапе, говорит политолог Виктор Таран, будет прекращение огня, на втором – выборы. И только после этого подписание мирного соглашения.

Владимир Путин

По словам эксперта, этот план имеет большой риск. Если на выборах президента будут голосовать исключительно украинцы, живущие на подконтрольных нами территориях, это позволит россиянам использовать это как факт законного распределения территорий.

"Мол украинцы выбирали на подконтрольной Украине территории, а там где не выбирал, это уже где факто и где юро территория не Украины, а России. Именно поэтому этот вредный и опасный сценарий нельзя допустить", – подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что и Трамп, и Путин настаивают на том, чтобы в Украине были проведены президентские выборы. Кремлевский диктатор называет Зеленского "нелегитимным" президентом, который якобы не может подписывать соглашения. Трамп же заявил, что рейтинг украинского президента составляет четыре процента, что выглядит полнейшим абсурдом. На фоне подобных заявлений социологи зафиксировали рекордный рост рейтинга Зеленского.

При этом есть мнение, что Трамп резко начал критиковать Зеленского из-за того, что он отказался подписывать соглашение по редкоземельным металлам, которое очень невыгодно для Украины. Россияне уже предложили Трампу совместный бизнес в Арктике и свои полезные ископаемые, чтобы США сдали Украину России. В принципе, говорят эксперты, США всегда были готовы продать Украину России, впрочем, сами украинцы всегда разрушали эти договоренности.



