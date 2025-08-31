Путин придумал хитрый план устрашения и победы над Украиной: что стоит за новой тактикой Кремля

Россия начала очередную волну массированных атак по Украине, пытаясь давить на Киев и Запад перед возможными мирными переговорами. Эксперт из Восточной Европы Марк Галеотти в статье The Sunday Times считает, что это попытка российского диктатора Владимира Путина использовать "силовую дипломатию", чтобы навязать Украине свои условия.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

В ночь на 28 августа Россия выпустила по Украине 629 воздушный целей, а в ночь на субботу атаковала 537 дрононами-камикадзе и более 40 ракетами. Как следствие, украинское ПВО работает на грани возможностей, а запасы боеприпасов приближаются к критическому уровню. Президент Владимир Зеленский назвал тактику Кремля "выбором баллистики вместо дипломатии" и призвал партнеров к усилению оборонной помощи.

По словам Галеотти, удары не направлены на срыв мирных процессов, ведь Кремль может отказаться от них в любой момент. По его мнению, это сигнал, что Путин хочет зайти на переговоры с позиции силы. Эксперт объясню, это типичный подход Путина, заключающийся в том, чтобы запугать и создать ощущение, что отказ от его условий приведет к еще худшим последствиям.

Кремль рассчитывает, что эскалация заставит украинское общество давить на власть, чтобы та согласилась на уступки, а также станет предупреждением Европе, что любая миссия безопасности или развертывание войск без согласия Москвы приведет к рискам.

Однако Галеотти отмечает, что, несмотря на наращивание производства дронов, российская промышленность не успевает по темпам их использования. Это означает, что Путин не сможет долго поддерживать такой уровень интенсивности. Однако сам подход остается опасным, ведь он показывает готовность Кремля превращать военное давление в главный инструмент "переговоров".

Галеотти цитирует одного европейского дипломата, который сказал, что "иногда побеждает бандит". Это оговорка для союзников Украины, что слабость или раскол в позиции Запада лишь подтолкнет Кремль к новым волнам давления.

