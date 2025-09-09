Путин превратит жизнь в Украине в ад: на Западе разоблачили циничный план Кремля

Недавние атаки России по украинской территории снова доказывают, что российский диктатор Владимир Путин не намерен останавливать войну или прекращать насилие, говорится в новом аналитическом обзоре Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: УНН

Американские эксперты подчеркивают, что с начала полномасштабного вторжения в 2022 году Москва постепенно наращивала свой ракетно-дроновый потенциал. После состоявшихся в Стамбуле 15 мая 2025 года двусторонних переговоров между Украиной и РФ темпы ударной кампании Кремля лишь усилились.

Согласно анализу ISW, со времени упомянутых переговоров Россия совершила не менее 16 массированных ударов с привлечением более 400 воздушных целей. Удар, произошедший 7 сентября, стал уже пятым по счету комбинированным обстрелом с использованием более 500 беспилотников и ракет, последовавшего после американо-российского саммита на Аляске 15 августа.

Аналитики подчеркивают: Путин последовательно игнорирует любые инициативы по прекращению боевых действий, в частности, как со стороны Украины, так и со стороны США. Он открыто заявляет, что не готов к перемирию без заключения выгодного для России мирного соглашения.

В то же время, отмечает ISW, российские власти даже не пытаются готовить собственное общество или информационное пространство к идее прекращения войны, которое предусматривало бы компромисс или уступки со стороны Москвы. Любое завершение конфликта в глазах Кремля возможно только при полном выполнении начальных требований к Украине.

Показательно и то, что 7 сентября один из российских военных блоггеров охарактеризовал масштабную атаку как демонстрацию "несокрушимой решимости" РФ, которая, по его словам, "безразлично воспринимает" критику Запада, в частности президента Дональда Трампа. Тот же блоггер считает текущие переговоры пустыми и безрезультатными болтовней.

Как уже писали "Комментарии", эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов считает, что стратегическая блокировка российского флота в сочетании с вторичными санкциями способна заставить Кремль сесть за стол переговоров. Кроме того, подобные действия могли бы серьезно подорвать его партнерство с Китаем.