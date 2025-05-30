Путин превратит «буферные зоны» в оккупированные территории: детали

Российские войска активизировали боевые действия в приграничных регионах Украины, в частности, на Сумщине. Как считает военный обозреватель Денис Попович, цель россиян вполне очевидна. Они хотят прорвать государственную границу в нескольких местах и расширить так называемую серую зону, продвигаясь в глубь украинской территории.

Сумская область

Как результат, говорит эксперт, под угрозой может оказаться областной центр — город Сумы, российская армия стремиться взять под огневой контроль ствольной артиллерией.

Попович убежден, что в планах РФ продвижение в направлении Сум, однако не для штурма города, а для создания так называемой буферной зоны, которая фактически станет оккупированной территорией.

"Не нужно по этому поводу питать какие-либо иллюзии о создании непосредственной угрозы для города Сумы с точки зрения обстрела ствольной артиллерии. Выйдет ли это у противника или не получится, зависит от Сил обороны Украины", — рассказал военный обозреватель.

При этом он подчеркнул, что российские войска пытаются расширить плацдармы в приграничные Сумщины и ведут активные действия на разных участках границы.

Попович говорит, что речь идет о продвижении со стороны Елизаветовки в направлении Хотиня — это примерно 25 км по автодороге в Сумы, а также из Гордеевки на Писаревку. Кроме того, он не исключил попыток атаковать Яблоновку со стороны Беловода, а также наступление из района Локни на Юнаковку.

По его словам, одна из ключевых целей окупантов — установить контроль над трассой Сумы — Суджа, которая имеет важное логистическое значение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне собрали элиту для штурма Сумской области.



