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Путин превратит «буферные зоны» в оккупированные территории: детали

Наступлением в Сумской области россияне хотят создать так называемую «буферную зону»

сегодня, 12:24
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Ткачик Олеся

Российские войска активизировали боевые действия в приграничных регионах Украины, в частности, на Сумщине. Как считает военный обозреватель Денис Попович, цель россиян вполне очевидна. Они хотят прорвать государственную границу в нескольких местах и расширить так называемую серую зону, продвигаясь в глубь украинской территории.

Путин превратит «буферные зоны» в оккупированные территории: детали

Сумская область

Как результат, говорит эксперт, под угрозой может оказаться областной центр — город Сумы, российская армия стремиться взять под огневой контроль ствольной артиллерией.

Попович убежден, что в планах РФ продвижение в направлении Сум, однако не для штурма города, а для создания так называемой буферной зоны, которая фактически станет оккупированной территорией.

"Не нужно по этому поводу питать какие-либо иллюзии о создании непосредственной угрозы для города Сумы с точки зрения обстрела ствольной артиллерии. Выйдет ли это у противника или не получится, зависит от Сил обороны Украины", — рассказал военный обозреватель.

При этом он подчеркнул, что российские войска пытаются расширить плацдармы в приграничные Сумщины и ведут активные действия на разных участках границы.

Попович говорит, что речь идет о продвижении со стороны Елизаветовки в направлении Хотиня — это примерно 25 км по автодороге в Сумы, а также из Гордеевки на Писаревку. Кроме того, он не исключил попыток атаковать Яблоновку со стороны Беловода, а также наступление из района Локни на Юнаковку.

По его словам, одна из ключевых целей окупантов — установить контроль над трассой Сумы — Суджа, которая имеет важное логистическое значение.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что россияне собрали элиту для штурма Сумской области.




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Источник: https://uatv.ua/uk/rosiyany-namagayutsya-prosunutysya-v-sumskij-oblasti-dlya-rozshyrennya-siroyi-zony-v-ukrayinskomu-prykordonni-popovych/
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