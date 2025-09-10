Путин преследует три цели: шокирующие инсайды атаки дронами на Польшу

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечает, что в информационном пространстве активно раскручивается тезис о якобы вине Украины в залете дронов Shahed-136 в Польшу из-за работы украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, это нарратив российской пропаганды, которую сейчас активно продвигают через польскоязычные аккаунты в соцсетях, пытаясь навязать ее польскому обществу.

Фото: из открытых источников

Однако, как подчеркнул Коваленко, эта версия не выдерживает критики. Украинские РЭБ действительно применяются против дронов-камикадзе, однако при подавлении сигнала Shahed-136 теряет управление, двигается прямолинейно без маневров и в конце концов либо падает, либо выходит из зоны воздействия, либо уничтожается ПВО.

Вторгшиеся в польское воздушное пространство дроны, наоборот, маневрировали, не меняли курс и не возвращались назад, что свидетельствует о том, что их траектория была изначально задана на объекты в Польше.

Кроме того, Коваленко подвергает сомнению возможность подавления Shahed-136 украинскими РЭБ на расстоянии в 50 км и более — такие утверждения он называет манипулятивными.

По имеющимся данным, в воздухе находилось более 20 дронов, часть из которых уничтожила украинская ПВО, в то время как другие прорвались в Польшу. Таким образом, ВСУ защищали не только Украину, но и фактически Польшу.

Коваленко также отмечает, что цель России — дестабилизация, и у этой провокации есть несколько задач: проверить реакцию НАТО, нанести удар по территории страны-члена Альянса, которая является логистическим хабом для помощи Украине, и посеять раздор между Киевом и Варшавой.

Как уже писали "Комментарии", в ночь на 10 сентября несколько российских беспилотников пересекли воздушное пространство Польши. Премьер-министр Дональд Туск сообщил в соцсети X, что об инциденте уже проинформировал Генерального секретаря НАТО Марка Рютте.