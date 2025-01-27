Путин прекратил ракетные удары по Украине до переговоров с Трампом: эксперт указал на коварные планы диктатора

Россия имеет достаточно ресурсов для дальнейших ракетных обстрелов Украины, поэтому считать, что Владимир Путин прекратит агрессию в ожидании возможных договоренностей с президентом США Дональдом Трампом, опасно. Такое мнение высказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в интервью РБК-Украина.

Переговоры Трампа и Путина. Фото: 24 Канал

Менее чем за неделю до и после инаугурации Дональда Трампа 20 января войска РФ не проводили массированные ракетные удары по Украине. Оба лидера, Трамп и Путин, сигнализируют о возможности переговоров в ближайшее время. Однако, по словам Селезнева, неясно, прекратит ли Кремль свои удары до этой встречи, поскольку действия Путина сложно предсказать. Эксперт отмечает, что Путин, очевидно, преследует цель захватить всю территорию Украины, готов использовать все доступные ресурсы — военные, информационные и силовые. По его словам, у Путина достаточно сил, чтобы продолжать атаки в течение этого года, в том числе через ракеты, дроны и артиллерию.

"Нельзя верить, что Путин сделает паузу, надеясь на договоренности с Трампом. Важным фактором является наличие у него ресурсов, и у него есть эти ресурсы", — отмечает Селезнев.



Он также подчеркивает, что не стоит надеяться, что Путин откажется от агрессии, ведь его план, по которому он начал войну, еще не реализован.

"Путин хочет все. Поэтому пока есть ресурсы, он будет продолжать давление, включая ракетные и дроновые атаки, и будет оказывать давление на всех рубежах, где это возможно", — считает эксперт.

Селезнев также отметил, что после последней стратегической авиационной атаки России на Украину прошло 12 дней, что дает врагу достаточно времени для подготовки к новым ударам.

"Согласно советским стандартам, стратегическая авиация должна быть готова к следующему вылету в течение суток. Россияне могут накопить необходимые ресурсы через несколько дней", — объясняет эксперт.

Он также добавляет, что вражеские дроновые атаки на Украину продолжаются каждую ночь, поэтому ситуация вряд ли изменится в обозримом будущем.

Портал "Комментарии" писал, что российское Минобороны уделяет слишком много внимания захвату Великой Новоселки, что может свидетельствовать о том, что Кремль таким образом хочет сформировать у Запада представление о ситуации на поле боя и ослабить международную поддержку Украины. Кроме того, вероятный захват Великой Новоселки и передислокация вражеских подразделений укажет на направления наступления РФ весной и летом.