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Кравцев Сергей
Чтобы не отхватить обещанный "сюрприз" Трампа, Путин предложит очередное "трехдневное перемирие" на 28 июля, "как православная страна православной стране". Такое мнение высказал известный украинский политолог Алексей Голобуцкий.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что Дональд Трамп, кажется, наконец-то поверил десяткам и сотням объяснений, что Владимир Путин его обманывает "с милым видом". И анонсировал намерение "сделать сюрприз для Путина" – это помимо увеличения поставок нам "оборонного оружия". Последнее не повод впадать в эйфорию, потому что стоит дождаться реальных шагов. Однако тренд яркого недовольства стоит отметить.
По его словам, как всегда, это будет сугубо номинальное провозглашение: по линии фронта, как и в предыдущие разы, будут продолжаться мясные и дроновые штурмы. И так же будут продолжаться обстрелы украинских городов. Кремль публично это будет отрицать, списывать на "нарушения со стороны ВСУ" и т.д. Это уже не принципиально. Путину главное – снова втянуть любым способом Трампа в диалог. Чтобы снова потянуть время и не допустить резких решений еще в течение нескольких месяцев.
Читайте на портале "Комментарии" — последние высказывания президента США Дональда Трампа, в которых он демонстрирует разочарование действиями Владимира Путина, свидетельствуют об успешных усилиях Украины донести до американского лидера, кто на самом деле блокирует мирный процесс. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на позиции украинских парламентариев.