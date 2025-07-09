Путин предложит очередное трехдневное перемирие: детали

Чтобы не отхватить обещанный "сюрприз" Трампа, Путин предложит очередное "трехдневное перемирие" на 28 июля, "как православная страна православной стране". Такое мнение высказал известный украинский политолог Алексей Голобуцкий.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что Дональд Трамп, кажется, наконец-то поверил десяткам и сотням объяснений, что Владимир Путин его обманывает "с милым видом". И анонсировал намерение "сделать сюрприз для Путина" – это помимо увеличения поставок нам "оборонного оружия". Последнее не повод впадать в эйфорию, потому что стоит дождаться реальных шагов. Однако тренд яркого недовольства стоит отметить.

Как отреагирует на это Путин? Скорее всего, попытается сыграть в старую игру. Он так уж делал – и Трамп ловился. В смысле, Путин может предложить какое-нибудь краткосрочное перемирие. Скажем, на 1-3 дня. В честь какого-нибудь праздника. К примеру, 28 июля – "день крещения "Руси", в которую себя упорно вписывают несуществующие тогда россияне", – отметил политолог.

По его словам, как всегда, это будет сугубо номинальное провозглашение: по линии фронта, как и в предыдущие разы, будут продолжаться мясные и дроновые штурмы. И так же будут продолжаться обстрелы украинских городов. Кремль публично это будет отрицать, списывать на "нарушения со стороны ВСУ" и т.д. Это уже не принципиально. Путину главное – снова втянуть любым способом Трампа в диалог. Чтобы снова потянуть время и не допустить резких решений еще в течение нескольких месяцев.

"Для нас главное здесь: что именно и как быстро предоставит нам Трамп, пока злится на "буллшит" Путина. И, как долго он удержится от того, чтобы снова попасть на очередное "стремление компромисса" от Путина", – отметил политолог.

Читайте на портале "Комментарии" — последние высказывания президента США Дональда Трампа, в которых он демонстрирует разочарование действиями Владимира Путина, свидетельствуют об успешных усилиях Украины донести до американского лидера, кто на самом деле блокирует мирный процесс. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на позиции украинских парламентариев.



