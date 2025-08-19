В понедельник в Вашингтоне состоялся исторический саммит – президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский и европейские лидеры обсуждали пути завершения войны в Украине. В ходе переговоров было договорено о встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Мирные переговоры. Фото портал "Комментарии"

Президент России Владимир Путин, чья страна вторглась в Украину в 2022 году, как пишет издание Bfmtv, предложил провести двустороннюю встречу со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в Москве. Это он предложил во время телефонного разговора с Дональдом Трампом, пишет издание со ссылкой на информацию источников, знакомых с этим вопросом.

"Путин вспомнил Москву" во время разговора в понедельник, сообщил один из этих источников. Украинский президент, который в то время находился в Белом доме с европейскими лидерами, ответил "нет", по словам того же источника", — пишет издание.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что перед встречей Трампа и Зеленского председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что наступает момент истины.

По его словам, плотный коллектив европейского антироссийского интернационала, взяв с собой "утратившего все ориентиры" Зеленского, вылетел в Вашингтон. Он заявил, что командный дух "коалиции" Стармера-Макрона-Мерца-Рютте-фон дер Ляйен по-прежнему агрессивен. Под вопросом стратегия сплоченности и дееспособности Запада в противостоянии с Россией. В нее уже вложены колоссальные средства и глубинные политические наработки. По его словам, Украину они превратили в ценного заложника общезападной концепции.