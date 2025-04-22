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Путин предложил остановить войну на нынешней линии фронта

Владимир Путин предлагает прекратить вторжение в Украину вдоль текущей линии фронта

сегодня, 20:54
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Ткачова Марія

Владимир Путин будто бы предложил остановить войну против Украины — но только при условии, что фронт останется там, где сейчас, и что США признают Крым российским. Об этом сообщают источники, знакомые с переговорами между Москвой и командой Дональда Трампа.

Путин предложил остановить войну на нынешней линии фронта

Президент РФ — BBC

В частности, во время встречи с представителем Трампа в Санкт-Петербурге Путин дал понять, что готов остановить наступление и даже отказаться от части оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем Украины. Однако для этого, мол, США должны согласиться с тем, что Крым — это Россия, а также признать фактический контроль Москвы над частями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Официальных решений пока нет. В то же время, Украина, США и страны Европы обсуждают ситуацию. В среду в Лондоне должна пройти важная встреча, где украинская сторона представит свою позицию. Зеленский уже заявил, что не получал никаких официальных предложений от Трампа , и что Украина не признает оккупацию Крыма ни при каких обстоятельствах .

Также появилась информация, что США могут предложить разместить миротворческие силы (не из НАТО), которые бы следили за прекращением огня по линии фронта. Однако есть риск, что Путин просто использует эту ситуацию, чтобы навязать Украине мир на собственных условиях.

Россия продолжает требовать нейтралитета Украины, отказа от НАТО и сохранения захваченных территорий. Но официальный Киев настаивает: нет мира без справедливости и никаких уступок агрессору быть не может.

В то же время, Трамп хочет показать миру, что именно он сможет завершить войну в первые 100 дней своего нового президентства. Все эти разговоры часть его политической игры, которая вряд ли учитывает интересы украинцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что США могут предложить Украине в Лондоне отказаться от конституционных принципов.



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Источник: https://www.ft.com/content/5d848403-4a15-4592-888b-eb7b754ecb3a
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