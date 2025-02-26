Россия предлагает Соединенным Штатам соглашение о сотрудничестве, в рамках которого США могут получить права собственности на минералы, находящиеся на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает NBC News.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Согласно неназванным американским чиновникам, недавно высокопоставленные помощники российского президента Владимира Путина обсудили идею этого соглашения с американскими представителями на встрече в Саудовской Аравии.

Источники сообщают, что речь шла о предоставлении доступа США к полезным ископаемым во временно оккупированных частях Донецкой и Запорожской областей. Хотя США не брали на себя обязательств по заключению соглашения, они также не исключили эту возможность.

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что соглашение с Россией о полезных ископаемых "может состояться". Со своей стороны, Путин заявил, что может предоставить США доступ к редким полезным ископаемым на оккупированных территориях Украины.

Как отмечает NBC News, такое соглашение "фактически гарантирует", что Россия сохранит контроль над временно оккупированными территориями Украины в рамках заключения мирного соглашения. Важно отметить, что эти сообщения не получили официального подтверждения, и ситуация остается под вопросом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин поднимает ставки и зовет Трампа и бизнес США работать в России. Россия и США могли бы запустить совместные проекты по добыче алюминия, например, в Красноярском крае. Такое заявление сделал глава Кремля Владимир Путин. Его слова цитируют русские паблики

"Вообще в США, если мне память не изменяет, они 60% необходимого алюминия производят сами, 40% получают из импорта. Вот 15% поступало из Российской Федерации. Основной импортер сегодня — Канада. Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн на американском рынке продать. держательное влияние на стабилизацию цен. Но, кроме этого, и что самое главное, на мой взгляд, это то, что мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе в этом направлении", — заявил он.