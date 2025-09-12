Путин празднует невиданную победу: стало известно о неожиданной цели удара по Польше

Во время интервью на Radio NV генерал-лейтенант Игорь Романенко, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, заявил, что российская атака дронами на Польшу носила провокационный характер и не предусматривала непосредственных ударов по объектам. По его словам, целью Москвы было не физическое уничтожение, а демонстрация способности нанести потенциальный ущерб.

Фото: из открытых источников

"Не все запущенные беспилотники имели боевую часть. Изучаются их остатки, и предварительные выводы указывают на то, что это были не классические Шахеды, а, скорее, учебно-провокационные модификации. Они были оснащены дополнительными топливными баками, чтобы пролететь как можно дальше. Романенко.

По его мнению, этот маневр России обнажил слабые места в системе коллективной безопасности НАТО. Альянс не смог эффективно противодействовать этой демонстрации, и теперь среди союзников начинается поиск виновных в просчетах ПВО.

Генерал также считает, что Украина могла быть ценным партнером в подготовке западных армий. В частности, она имеет опыт не только по уничтожению дронов, но и ведению боевых действий в воздухе и на море. Однако для такого сотрудничества необходима политическая воля со стороны самих стран НАТО.

Отдельно Романенко обратил внимание на общественный аспект. Польша, несмотря на мощное перевооружение, имеет только около 10% населения, готового защищать свою страну в случае войны. Еще меньше поляков готово помогать Украине с оружием в руках. Это свидетельствует о разрыве между техническими возможностями и реальным человеческим ресурсом в НАТО.

"Путин достиг своего — он показал, что даже самая вооруженная страна Альянса не имеет достаточной воли к сопротивлению. Это вызов не только для Польши, но и для всей системы НАТО", — подытожил генерал.

Как уже писали "Комментарии", США продемонстрировали противоречивую позицию в ответ на российскую агрессию против Польши. Президент Дональд Трамп, комментируя ситуацию во время разговора с журналистами, предположил, что российское нарушение воздушного пространства Польши могло быть случайностью, и выразил надежду на скорейшее урегулирование инцидента.