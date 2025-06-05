logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин пожаловался Трампу на Украину: в МИД ответили
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин пожаловался Трампу на Украину: в МИД ответили

МИД Украины объяснил, почему операция "Паутина" стала полностью законной

сегодня, 14:46
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Накануне российский диктатор в телефонном разговоре пожаловался президенту США на украинскую операцию "Паутина", в результате которой были уничтожены десятки российских самолетов стратегической авиации. В Министерстве иностранных дел Украины призвали Путина "прекратить ныть". Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

Путин пожаловался Трампу на Украину: в МИД ответили

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"В ответ на жалобы российского диктатора, подчеркиваем, что в России снова путают причину и последствия, черное и белое", — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Украины напомнили, что Генеральная Ассамблея ООН официально, в ряде резолюций, признала Российскую Федерацию страной, совершающей агрессию против Украины вопреки статье 2 (п. 4) Устава ООН.

Вместе с тем, международное право, в частности статья 51 Устава ООН, в таких ситуациях четко предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена ООН.

"Это означает, что удары по законным военным целям в РФ являются разрешенным инструментом защиты от агрессора, в частности защиты гражданских людей от российского ракетного и дронового террора. Стоит также отметить, что самолеты были уязвимыми к ударам еще и потому, что были заправлены и вооружены для очередного обстрела украинских городов и общин, для убийства наших детей, гражданских и военных", — отмечается в заявлении.

Также в МИД акцентировали, что не может быть никакого равенства между украинскими и российскими действиями.

Также издание "Комментарии" сообщало – массированные удары беспилотников СБУ по авиабазам в глубине России заставили Пентагон серьезно задуматься о том, надежно ли защищены американские авиабазы, ведь врагов у США хватает. При этом в США знают, что у них есть собственные уязвимые места перед лицом подобных атак. Об этом пишет The Hill.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mfa.gov.ua/news/komentar-mzs-shchodo-skarg-putina-na-ukrayinski-udari-po-rf
Теги:

Новости

Все новости