Путин пожаловался Трампу на Украину: в МИД ответили

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Кравцев Сергей
Накануне российский диктатор в телефонном разговоре пожаловался президенту США на украинскую операцию "Паутина", в результате которой были уничтожены десятки российских самолетов стратегической авиации. В Министерстве иностранных дел Украины призвали Путина "прекратить ныть". Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Во внешнеполитическом ведомстве Украины напомнили, что Генеральная Ассамблея ООН официально, в ряде резолюций, признала Российскую Федерацию страной, совершающей агрессию против Украины вопреки статье 2 (п. 4) Устава ООН.
Вместе с тем, международное право, в частности статья 51 Устава ООН, в таких ситуациях четко предусматривает неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на члена ООН.
Также в МИД акцентировали, что не может быть никакого равенства между украинскими и российскими действиями.
Также издание "Комментарии" сообщало – массированные удары беспилотников СБУ по авиабазам в глубине России заставили Пентагон серьезно задуматься о том, надежно ли защищены американские авиабазы, ведь врагов у США хватает. При этом в США знают, что у них есть собственные уязвимые места перед лицом подобных атак. Об этом пишет The Hill.
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