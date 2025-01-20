Путин поздравил Трампа: что сказал об Украине (ВИДЕО)

Российский диктатор Владимир Путин выступил на заседании Совбеза и поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа со вступлением в должность. Также Путин сообщил, что готов завершить войну на Украине и назвал условия.

Владимир Путин

"Мы видим заявления вновь избранного президента США и членов его команды о желании восстановить прямые контакты с Россией, прерванные, не по нашей вине, уходящей администрацией. Слышим также его заявления о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьем мировой войны. Безусловно, мы приветствуем такой настрой и поздравляем избранного президента США со вступлением в должность. Подчеркну, мы никогда не отказывались от диалога, всегда были готовы поддерживать ровные отношения, сотрудничество с любой американской администрацией. Говорил уже об этом неоднократно. Исходим из того, что диалог будет строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, учитывая ту значимую роль, которую играют наши страны по ряду ключевых вопросов повестки дня в мире, включая и укрепление стратегической стабильности и безопасности", – заявил российский диктатор.

Путин также отметил, что Россия готова к диалогу с США по "украинскому конфликту".

"Самое важное здесь – устранить первопричины кризиса, о которых мы много раз говорили. Это самое главное. Что же касается самого урегулирования ситуации, то вновь хочу подчеркнуть – его целью должна быть не краткое перемирие, ни какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе. Мы, конечно, будем бороться за интересы России, за интересы российского народа. В этом собственно и заключается цель и смысл проведения специальной военной операции", – заявил Владимир Путин.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что на отдельных участках фронта продолжаются ожесточенные бои, однако Силы обороны Украины успешно противодействуют попыткам российских оккупантов захватить Донецкую область, об этом в эфире Freedom сказал генерал, бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его словам, российской армии не удалось выполнить задачу кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу взятия города Покровска в Донецкой области к инаугурации Дональда Трампа, которая состоится сегодня.