Путин пойдет только на один тип перемирия: украинцев ошеломили жесткими реалиями на осень



















В ближайшую осень Украина и Россия, скорее всего, не выйдут на полное прекращение боевых действий. В то же время, стороны могут попытаться договориться об отдельных форматах частичного перемирия, прежде всего в Черном море. Такое мнение высказал военный эксперт Геннадий Дубов. По его словам, нынешняя ситуация на фронте не дает оснований ожидать скорейшей деэскалации. Напротив, базовым сценарием на ближайшие месяцы остается дальнейшее обострение боевых действий.

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"На сегодняшний день реалистичный сценарий – это еще большая эскалация. Но единственное, на что стоит обращать внимание, – это инициативы по частичным договоренностям: воздушному перемирию, возобновлению переговоров о зерновом коридоре или перемирии на море", – отметил Дубов.

Эксперт напомнил, что вопрос безопасности судоходства и портовой инфраструктуры остается важным не только для Украины и России, но и для других государств региона, в частности, Казахстана, экономика которого также зависит от стабильной работы морских маршрутов.

По оценке Дубова, именно морское направление выглядит наиболее перспективным для потенциальных переговоров.

"Если мы выйдем на какие-то договоренности, то сегодня Россия, скорее всего, была бы готова говорить именно о морском перемирии, но не о воздушном. Украина, напротив, очень заинтересована в обсуждении прекращения воздушных ударов, особенно в преддверии зимы", – пояснил он.

В то же время, эксперт не исключает, что даже в случае достижения договоренностей в Черном море война не станет менее интенсивной.

"Самое реалистично осенью ждать попыток договориться именно о море. А воздух, к сожалению, вероятнее всего, останется доменом военного противостояния", – подчеркнул Дубов.

Портал "Комментарии" уже писал, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США не стал прорывным, однако принес важные результаты для дальнейшего военного и дипломатического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, комментируя итоги переговоров украинского лидера с президентом США Дональдом Трампом и американскими сенаторами.