Путин пойдет на долгие переговоры, во время которых будет убивать украинцев: подробности

Российская экономика все больше превращается в инструмент для обслуживания войны: 40% трехлетнего бюджета страны-агрессора предусмотрены военными потребностями, сообщил в эфире Freedom российский оппозиционный журналист и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко.

Владимир Путин

Он подчеркнул, что Кремль не настроен на мирные переговоры. По мнению Яковенко, диктатор Владимир Путин постарается создать иллюзию готовности к диалогу, но никакие инициативы новоизбранного президента США Дональда Трампа не будут приняты.

“Возможности таковы: или это все-таки будет какой-то довольно ясный отказ, или второй вариант — Путин сочтет для себя целесообразным идти на долгие переговоры. Все это время во время этих переговоров будет продолжаться война и будут убивать украинцев. Но никаких шансов остановить войну, я уверен, у Трампа нет. Просто ни малейшего мотива для Путина прекращать эту войну не существует. То есть единственный, еще раз подчеркиваю, возможный вариант — это создание определенной переговорной площадки, где люди, представляющие Россию, Украину, Соединенные Штаты Америки, еще какие-то страны, будут вести бесконечные разговоры", — заявил Яковенко.

Он заявил, что не видит возможности остановить войну 2025, 2026 и, возможно, даже в 2027 году.

По его словам, путинский режим запустил в России военную машину, охватившую экономику, промышленность и пропаганду. Он считает, что "фашистский военный бронепоезд", созданный Путиным, не остановить словами или предложениями. Единственный путь – это использование всей военной мощи НАТО для уничтожения не только путинского режима, но и самого государства.

"Единственный способ остановить войну – это уничтожение “путинского рейха”. Но я не вижу политической воли ни у Трампа, ни у кого-либо на Западе”, — подытожил Яковенко.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад спасает Путина от проигрыша в войне.



