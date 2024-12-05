Путин пойдет на долгие переговоры, во время которых будет убивать украинцев: подробности

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Ткачик Олеся
Российская экономика все больше превращается в инструмент для обслуживания войны: 40% трехлетнего бюджета страны-агрессора предусмотрены военными потребностями, сообщил в эфире Freedom российский оппозиционный журналист и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко.
Владимир Путин
Он подчеркнул, что Кремль не настроен на мирные переговоры. По мнению Яковенко, диктатор Владимир Путин постарается создать иллюзию готовности к диалогу, но никакие инициативы новоизбранного президента США Дональда Трампа не будут приняты.
Он заявил, что не видит возможности остановить войну 2025, 2026 и, возможно, даже в 2027 году.
По его словам, путинский режим запустил в России военную машину, охватившую экономику, промышленность и пропаганду. Он считает, что "фашистский военный бронепоезд", созданный Путиным, не остановить словами или предложениями. Единственный путь – это использование всей военной мощи НАТО для уничтожения не только путинского режима, но и самого государства.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Запад спасает Путина от проигрыша в войне.
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