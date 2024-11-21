Путин повышает ставки межконтинентальной ракетой: чем ответит Украина

Оккупационные войска впервые применили против Украины межконтинентальную ракету. Новое оружие применили при обстреле Днепра. Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко объяснил, почему Россия применила новое оружие и чем ответит Украина, сообщает портал "Комментарии".

Фото портал "Комментарии"

По его словам, глава Кремля пытался повысить ставки межконтинентальной ракетой, в том числе перед Западом, а разные российские военкоры начали "кричать" о "капитуляции Украины".

"Никакой капитуляции не будет. Повысить ставки также не удалось – стратегия "мир через силу" продолжает работать. Россия все больше выглядит неадекватнее КНДР и приближает тот момент, когда их токсичность для других будет превосходить выгоду использования РФ в качестве сырьевого придатка”, — убежден Андрей Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Президент Украины Владимир Зеленский записал видео обращение в честь Дня Достоинства и Свободы и прокомментировал произошедшие сегодня утром ракетные удары по Украине. "Сегодня же наш сумасшедший сосед еще раз показал, какой он на самом деле и как он презирает и достоинство, и свободу, и вообще жизнь людей. И как он боится. Боится настолько, что применяет уже новые ракеты. И ищет по миру, где бы еще найти оружие: то в Иране, то в Северной Корее. Сегодня была новая российская ракета. Все характеристики – скорость, высота – межконтинентальной баллистической…” Подробнее о видении Зеленского текущей ситуации в Украине читайте по ссылке.

Напомним, что Президент Украины признался в невозможности выполнить главное условие для победы.



