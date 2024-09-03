Путин потерял уверенность в войне с Украиной и хочет переговоров на новых условиях

Кремлевский диктатор Владимир Путин перед визитом в Монголию посетил Кызыл, административный центр Тивы, где перед школьниками озвучил обновленные тезисы по переговорам с Украиной. Мол, он никогда не выступал против переговоров, но пока "бандиты" нападают на Курскую область, никаких переговоров не будет.

Владимир Путин

"То есть весь стандартный уже 2,5 года набор ультиматумов Путин свел в один пункт – Курскую операцию. Во всяком случае, в публичной позиции, если не в реальных требованиях. Если это действительно стало и официальной позицией, то неожиданная авантюра ВСУ с Курской офензивой уже окупилась", — отметил политтехнолог Алексей Голобуцкий.

По его словам, есть шанс, что для Путина это достаточно неудобная ситуация, чтобы отодвинуть все отвлеченные условия и перейти к реальной подготовке переговоров и чтобы процесс действительно начался еще до президентских выборов в США.

"Следует обратить внимание и не еще один важный момент: Путин называет ВСУ в Курщине "бандитами". Это противоречит реалиям, зато отвечает логике подачи ситуации россиянам. Путин же определил возвращение захваченных иностранной армией значительных территорий России как КТО (контртеррористическую операцию), а не как армейскую операцию. И ответственность возложил соответственно на ФСБ и спецслужбы, а не на армию", — отметил эксперт.

То есть, убежден Голобуцкий, Путин сознательно избегает реальных определений "интервенция", "оккупация", "мероприятие иностранных войск". По его словам, из заявлений Путина по-прежнему выглядит, будто есть некий "киевский марионеточный режим", с которым говорить бессмысленно, однако есть какие-то официальные власти Украины, с которыми переговоры возможны; есть ВСУ, которые выбивают окупантов из территории Украины, и есть какие-то "бандиты", захватившие территории России на Курщине.

"И это избегание называть вещи своими именами свидетельствует о неуверенности Путина и попытке как можно дольше сохранять статус-кво. В смысле, никакой мобилизации под лозунгами "на нашу Родину напали враги, вставайте!", никакого официального признания. Путин все еще хочет ускользнуть из ситуации, не используя аргумент полной мобилизации в России – который вряд ли будет приемлем для россиян. И 78% поддержки продолжения "СВО" ожидаемую реакцию не смягчат", — подчеркнул эксперт.

Поэтому, по его мнению, Путин вынужден продолжать тратить ресурсы России на открытый подкуп временных союзников, чтобы сохранить впечатление, что все идет по плану, Россия успешно выполнит задачи "СВО".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин кардинально изменил риторику по переговорам с Украиной.



