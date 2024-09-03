Путин потерял уверенность в войне с Украиной и хочет переговоров на новых условиях

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Ткачик Олеся
Кремлевский диктатор Владимир Путин перед визитом в Монголию посетил Кызыл, административный центр Тивы, где перед школьниками озвучил обновленные тезисы по переговорам с Украиной. Мол, он никогда не выступал против переговоров, но пока "бандиты" нападают на Курскую область, никаких переговоров не будет.
Владимир Путин
По его словам, есть шанс, что для Путина это достаточно неудобная ситуация, чтобы отодвинуть все отвлеченные условия и перейти к реальной подготовке переговоров и чтобы процесс действительно начался еще до президентских выборов в США.
То есть, убежден Голобуцкий, Путин сознательно избегает реальных определений "интервенция", "оккупация", "мероприятие иностранных войск". По его словам, из заявлений Путина по-прежнему выглядит, будто есть некий "киевский марионеточный режим", с которым говорить бессмысленно, однако есть какие-то официальные власти Украины, с которыми переговоры возможны; есть ВСУ, которые выбивают окупантов из территории Украины, и есть какие-то "бандиты", захватившие территории России на Курщине.
Поэтому, по его мнению, Путин вынужден продолжать тратить ресурсы России на открытый подкуп временных союзников, чтобы сохранить впечатление, что все идет по плану, Россия успешно выполнит задачи "СВО".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Путин кардинально изменил риторику по переговорам с Украиной.
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