Путин потерял еще одно большое преимущество в войне в Украине: назван важный нюанс

В ночь на 28 августа российские войска совершили массированную атаку по украинским городам, включая столицу. Хотя вражеских беспилотников типа "Шахед" было запущено немало, использование относительно небольшого количества ракет может свидетельствовать об ограниченных возможностях агрессора. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

Фото: из открытых источников

По его словам, российские оккупанты не задействуют свою авиацию в полную силу. Несмотря на это, они продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре. Криволап отметил, что РФ и дальше ведет массированные обстрелы мирного населения, демонстрируя полное безразличие к реакции США и Европы.

Эксперт обратил внимание, что российские силы пока имеют ограничения в использовании высокоточного ракетного оружия. Исключение составляют дроны-камикадзе "Шахед", которых у врага значительный запас — их, вероятно, накопили через несколько дней после предварительной атаки 21 августа.

Что касается ракетного арсенала, аналитик отметил недостаток определенных типов вооружения. Например, носителей гиперзвуковых ракет "Кинжал" – истребителей МиГ-31К – в России немного. А стратегические бомбардировщики Ту-95 и Ту-160 несут обычно не больше четырех ракет Х-101 на один самолет. Это, по мнению эксперта, свидетельствует о напряженной ситуации в стратегической авиации. Враг также ограниченно использует ракеты типа "Искандер-М".

Криволап заключил, что во время ночной атаки 28 августа Россия могла использовать практически весь доступный на данный момент запас ракет. При этом "Шахеды" запускались поэтапно, волнами.

