Путин потеряет желание воевать в Украине за неделю: названо жесткое условие

Усиление украинской армии возможно благодаря увеличению количества мотивированных новобранцев, считает пресс-офицер 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ Сергей Хоминский. Об этом он рассказал в комментарии Эспрессо.

Фото: из открытых источников

По словам военного, главное преимущество русской армии состоит в численности личного состава.

"Только что мы уничтожаем одно их подразделение — на его место сразу прибывает другое. Часто это новобранцы с минимальным уровнем подготовки, но недостатка живой силы у врага мы не наблюдаем", — отметил Хоминский.

Он подчеркнул, что 100-я бригада уже более 16 месяцев удерживает позиции на Константиновском направлении, и, несмотря на значительные потери россиян, те постоянно подтягивают подкрепление.

По мнению пресс-офицера, активизация мобилизационных процессов в Украине значительно усилила бы обороноспособность государства и одновременно создала дополнительное давление на Кремль.

"Украинцы должны помнить, что у нас только одна страна. Если завтра под военкоматами будут стоять полмиллиона добровольцев, Путин объявит капитуляцию за неделю — я в этом уверен", — заявил он.

Хоминский добавил, что массовая готовность украинцев защищать Родину станет сигналом для врага: продолжение войны не будет иметь смысла.

Между тем, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследований России Владимир Огрызко убежден, что заставить Путина завершить войну может только невозможность ее продолжать. По его словам, к этому приведет комбинация факторов: удары по российской инфраструктуре, давление международных санкций, а также внутренние экономические и политические проблемы в самой России.

Как уже писали "Комментарии", силы обороны Украины продолжают последовательно и методично наносить удары по объектам врага в оккупированном Крыму, придерживаясь четкой и эффективной стратегии.