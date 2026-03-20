Война с Россией Путин потерпел окончательное поражение на фронте: раскрыты катастрофические потери диктатора
Путин потерпел окончательное поражение на фронте: раскрыты катастрофические потери диктатора

Несмотря на длительные попытки, враг не сумел ни оккупировать Донбасс, ни захватить Киев, сосредоточившись на атаках по гражданской инфраструктуре.

20 марта 2026, 13:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия так и не смогла реализовать ни одного из своих ключевых замыслов на поле боя, в то же время понеся значительные ежемесячные потери среди личного состава. Об этом он рассказал в интервью блогеру Макс Кименко, комментируя как ситуацию на фронте, так и взаимодействие Украины с европейскими партнерами.

Фото: из открытых источников

По словам главы государства, с начала полномасштабного вторжения Москва ставила перед собой амбициозные цели, однако ни одна из них не была достигнута. В частности, русские войска не смогли установить полный контроль над Донбассом и провалили попытки захвата украинской столицы. Президент подчеркнул, что в настоящее время армия РФ ежемесячно теряет десятки тысяч военных и эти потери продолжают расти.

Оценивая протекание боевых действий, Зеленский отметил, что украинские силы преимущественно удерживают свои позиции, несмотря на постоянное давление со стороны противника. Российские подразделения регулярно пытаются прорвать оборону, однако эти попытки не приносят ожидаемого результата. Зато, как отметил президент, из-за отсутствия успехов на фронте РФ активизирует удары по энергетическим объектам и гражданской инфраструктуре.

Отдельно глава государства обратил внимание на роль Украины в сфере глобальной безопасности. По его словам, страна достигла значительного прогресса благодаря развитию современных технологий, в частности, беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что украинский опыт противодействия массированным атакам дронов уникален, и подобных возможностей пока не имеет ни одно другое государство.

Как уже писали "Комментарии", в понедельник, 16 марта, в центре Киева, возле памятника Независимости на Майдане Незалежности, упал российский беспилотник. Forbes-эксперт Дэвид Хэмблинг обращает внимание на деталь, позволяющую понять реальный замысел Кремля по этой атаке.

 



