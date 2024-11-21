Путин поставил задачу: какой украинский город хочет взять враг

Стратегически важный район в Харьковской области остается под контролем Украины, несмотря на приказ Кремля завершить наступление до конца года. Защитники демонстрируют стойкость, срывая планы врага и заставляя его отступать.

Кремль дал приказ, но Купянск стоит: Украинцы держат оборону

Командир батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92-й штурмовой бригады Юрий Федоренко в эфире телемарафона поделился деталями. По его словам, оккупанты пытались установить контроль над Купянском еще до 1 ноября. Впрочем, из-за сопротивления украинских военных их планы потерпели крах.

" За неделю, которая сейчас завершается, противник не имел никаких существенных или значительных успехов на поле боя. Хотя при этом ежедневно несёт очень серьезные потери, в частности в живой силе. Сейчас, когда упали листья, мы можем увидеть, что лесопосадки, которые являются основными логистическими путями противника, по которым он пытается маневрировать, буквально усеяны телами убитых оккупантов", — отметил Федоренко.

В то же время, российские генералы не сдаются. По их приказу войска должны взять Купянск-Узловой до конца декабря. Тем не менее, ситуация на фронте демонстрирует, что украинская армия готова не только держать оборону, но и наносить сокрушительные удары врагу.

Предыдущие планы окупантов – достичь левобережной части Купянщины – также провалились. Российские войска лишились позиции и оставили много техники на поле боя. Ситуация для агрессора становится все более критической, ведь кроме потерь в живой силе противник сталкивается с трудностями в логистике из-за постоянного давления Сил обороны.

Несмотря на все трудности, украинские военные остаются уверенными в своих силах.

"К Новому году – следующий срок, который им определили генералы российских оккупационных войск, выйти на Купянск-Узловой", – отметил военный.