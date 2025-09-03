Путин поставил точку в вопросе встречи с Зеленским: что заявил

После встреч президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским заговорили об организации встречи Зеленского и Путина. Появлялись рассуждения о стране, где состоятся переговоры, и формате встречи.

Зеленский и Путин. Фото портал "Комментарии"

Российский лидер Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине заявил, что Трамп просил его провести встречу с Зеленским. Также заявил, что никогда не исключал возможности встречи с Зеленским.

Путин пригласил Зеленского приехать в Москву, если он готов к встрече, сообщает российское издание "ТАСС".

Сделал глава Кремля и несколько заявлений о проведении так называемой "СВО". По его словам, Россия борется не столько за территории, сколько за права людей. Он отметил, что следует уважать мнение людей, которые поддержали на референдумах присоединение к России.

"Киеву для вопроса о территориях нужен референдум, это требует отмены военного положения, а значит выборов", — подчеркнул Путин.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Кремле объяснили, почему скрывают подробности переговоров Трампа и Путина. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что Россия не считает целесообразным раскрывать детали переговоров президентов на Аляске по вопросу украинского урегулирования.

"Глубоко обсуждалась тема украинского урегулирования. Но мы считаем, что какие-либо детали выдавать нецелесообразно, потому что в пользу урегулирования сейчас важно вести работу в дискретном режиме", — сказал Песков.

Он добавил, что разговор Путина и Трампа "была необходимой".



