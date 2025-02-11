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Путин поставил своим военный новые жесткие дедлайны: в случае невыполнения полетят головы

Путин выставил военным жесткие дедлайны и надеется, что новая партия северных корейцев помогут оккупантам

сегодня, 11:56
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Ткачик Олеся

Российское военно-политическое руководство ставит своим подчинённым очередные дедлайны по зоне боевых действий, и все они сводятся к фетиш-дате 9 мая, говорит военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Причём, по его информации, главная задача поставлена генералу Лапину, по Курской области — вернуть её полностью под контроль Москвы к 9 мая.

Путин поставил своим военный новые жесткие дедлайны: в случае невыполнения полетят головы

Владимир Путин

"И в этот раз всё гораздо серьёзнее, поэтому если Лапин не справится, то неожиданно вскроется, что он коррупционер и наживался на армии, со всеми вытекающими", — отметил эксперт.

По его словам, Путин теряет терпение по Курской области по двум причинам. Во-первых, говорит Коваленко, негоже встречать 9 мая с неконтролируемой частью собственной территории, не победобесно как-то получается. Во-вторых, на Красную площадь планируется пригласить Кремлём ряд союзников, среди которых и Си Цзиньпин.

"Лично Путин планирует в ходе праздничной речи не только отметить победу над “укронацистами” и “освобождение” Курской области, но и поблагодарить северокорейских братьев и лично товарища Ким Чен Ына", — говорит Коваленко.

Кроме всего прочего, добавляет эксперт, Путин не станет принимать участие в каких-либо переговорных процессах, пока у него уязвимое переговорное положение, а неконтролируемая часть Курской области именно таковым и является. При этом Коваленко считает, что переговоры диктатору крайне нужны, для передышки и восстановления сил.

"В Кремле надеются, что вторая партия северокорейских вояк поможет в решении Курской проблемы, и ожидают их поставку в ближайшее время. Если товарищ Ким Чен Ын не подведёт путина, то можно ожидать значительной активизации боевых действий в Курской области во второй половине марта", — подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Си Цзиньпин собирается посетить парад в Москве 9 мая.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid036eUzFd5uw8KBJJQGja9gYGJoubozS19xHAuEHDc5uNGXZJ68kTtZ4Rz99nLLtfvTl
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